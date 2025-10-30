NDA Manifesto LIVE: अमित शाह जारी करेंगे एनडीए का चुनावी घोषणा पत्र, बिहार चुनाव से पहले लगेगी वादों की झड़ी

संक्षेप: NDA Manifesto LIVE: एनडीए अपने चुनावी घोषणा पत्र में महिलाओं और युवाओं के लिए कई ऐलान कर सकता है। बिहार में रोजगार औऱ उद्योग-धंधों पर भी इस चुनावी घोषणा पत्र में फोकस किया जा सकता है। इससे पहले हाल ही में महागठबंधन ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था।

NDA Manifesto LIVE: बिहार चुनाव (Bihar Election) को लेकर हलचल तेज है। आज के दिन जहां एक तरफ बिहार में एनडीए और महागठबंधन के दिग्गज नेताओं की कई रैलियां हैं तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए आज अपना चुनावी मेनिफेस्टो जारी करेगा। जानकारी के मुताबिक, अमित शाह एनडीए के चुनावी घोषण पत्र को जारी करेंगे। इस मौके पर एनडीए में शामिल घटक दलों के नेता चिराग पासवान और जीतन राम मांझी भी उनके साथ नजर आ सकते हैं।

एनडीए अपने चुनावी घोषणा पत्र में महिलाओं और युवाओं के लिए कई ऐलान कर सकता है। बिहार में रोजगार औऱ उद्योग-धंधों पर भी इस चुनावी घोषणा पत्र में फोकस किया जा सकता है। इससे पहले हाल ही में महागठबंधन ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था। अमित शाह और सीएम नीतीश कुमार की आज बिहार में चुनावी रैलियां भी हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छपरा और मुजफ्फरपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे।

NDA Manifesto LIVE Update-: 10:20 AM - NDA Manifesto LIVE:बिहार में राहुल-मोदी और तेजस्वी कहां-कहां करेंगे रैली, जानें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जे पी नड्डा बृहस्पतिवार को बिहार में कई जनसभाएं करेंगे। मोदी मुजफ्फरपुर और सारण जिलों में दो जनसभाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने 24 अक्टूबर को समस्तीपुर और बेगूसराय में रैलियों को संबोधित करके बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के प्रचार अभियान की शुरुआत की।

उन्होंने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में लिखा, ‘‘बिहार के मेरे परिवारजन भाजपा-राजग को प्रचंड जीत दिलाने के लिए खुद चुनाव मैदान में हैं। उत्साह के इस माहौल में पूर्वाह्न करीब 11 बजे मुजफ्फरपुर में और दोपहर बाद 12:45 बजे छपरा में जनता-जनार्दन से संवाद का सौभाग्य मिलेगा।’’मोदी ने कहा, ‘‘मुझे विश्वास है कि विधानसभा चुनाव में एक बार फिर राज्य के मेरे भाई-बहन महाविजय का शंखनाद करेंगे।’’

बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोर-शोर से किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बृहस्पतिवार को लगातार दूसरे दिन राज्य के विभिन्न हिस्सों में क्रमशः राजग और ‘इंडिया’ गठबंधन के अपने उम्मीदवारों के पक्ष में कई सार्वजनिक रैलियों को संबोधित करेंगे।

राहुल गांधी नालंदा और शेखपुरा जिलों में रैलियों को संबोधित करेंगे, जबकि शाह की लखीसराय, मुंगेर, नालंदा और पटना में चार चुनावी सभाएं प्रस्तावित हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी बक्सर और पटना जिलों में रैलियों को संबोधित करने वाले हैं।

10:13 AM - NDA Manifesto LIVE: ऐसा तो गृहमंत्री देखा ही नहीं- तेजस्वी यादव तेजस्वी यादव ने अमित शाह पर निशानाा साधते हुए पटना में कहा कि अमित शाह ने तो कह दिया है कि यहां उद्योग-धंधे नहीं लगेंगे क्योंकि जमीन की कमी है। ऐसा तो गृहमंत्री हमने देखा ही नहीं। बिहार को बिहार का बेटा ही चलाएगा। बाहरी लोग नहीं चलाएंगे।

10:08 AM - NDA Manifesto LIVE: एनडीए के चुनावी घोषणा पत्र में नीतीश सरकार के कार्यों का बखान हो सकता है। इसके अलावा भविष्य में बिहार और बिहार के लोगों को लेकर कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। इसमें महिलाओं के कल्याणकारी योजनाओं, युवाओं के लिए सरकारी-प्राइवेट नौकरियों के साथ-साथ अति पिछड़े और दलित वर्गों के लिए कई वादे शामिल हो सकते हैं।

10:05 AM - NDA Manifesto LIVE: पूर्णिया जिला के सभी सात विधानसभा क्षेत्रों में आज होम वोटिंग होगी। करीब 137 बुजुर्ग मतदाता होम वोटिंग के माध्यम से मतदान करेंगे। इसी तरह -30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक चार प्रशिक्षण केंद्र में द्वितीय प्रशिक्षण होगा। प्रशिक्षण केंद्रों पर चुनाव में नियुक्त कर्मियों के लिए मतदान कराया जाएगा।

09: 56 AM - NDA Manifesto LIVE: 2 मई को पीएम मोदी फिर आएंगे बिहार इसके बाद दो नवंबर को प्रधानमंत्री फिर बिहार आएंगे और जनसभाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरा और नवादा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इस दिन पटना में प्रधानमंत्री का रोड शो भी होगा।

09: 54 AM - NDA Manifesto LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुरुवार को बिहार में दो सभाएं होंगी। पहली सभा मुजफ्फरपुर और दूसरी छपरा में होगी। 2025 विधानसभा चुनाव में यह प्रधानमंत्री की तीसरी और चौथी सभाएं होंगी। इसके पहले 24 अक्तूबर को उनकी सभाएं समस्तीपुर और बेगूसराय में हुई थीं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों सभाओं में आस-पास के जिलों के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंध के प्रत्याशियों के पक्ष में वह जनता का समर्थन मांगेंगे। इस दौरान एनडीए के सभी घटक दलों के शीर्ष नेतागण भी मौजूद रहेंगे। दोनों सभाओं की तैयारी पूरी कर ली गई है।

09: 46 AM - NDA Manifesto LIVE: केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को बाढ़ में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह चुनाव जंगल राज और विकास राज के बीच फैसले का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है और यह तभी संभव होगा जब बिहार विकसित होगा। उन्होंने कहा कि बिहार को विकसित राज्य बनाना है।

09: 43 AM - NDA Manifesto LIVE: देश में पीएम, सीएम की वैकेंसी नहीं- अमित शाह गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को बेगूसराय में ‘इंडिया’ गठबंधन पर प्रहार करते हुए कहा कि एक अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं, तो दूसरे अपने बेटे को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं। सपना देखने वाले दोनों को पता नहीं है कि देश में न पीएम और न बिहार में सीएम पद की वैकेंसी है। बिहार में नीतीश कुमार बैठे हैं और दिल्ली में नरेंद्र मोदी। शाह ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने जगजीवन राम को पीएम बनने से रोका और अब उन्हीं के नाम पर वोट मांग रही है।