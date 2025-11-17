Hindustan Hindi News
एनडीए विधायक दल की बैठक 19 नवंबर को होगी, बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान

संक्षेप: बिहार चुनाव के नतीजों के बाद नई सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई है। जानकारी देते हुए बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि 19 नवंबर को एनडीए के विधायकों की बैठक होगी। जिसमें नेता चुना जाएगा। मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण 20 नवंबर को होगी

Mon, 17 Nov 2025 09:10 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार चुनाव में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद एनडीए की नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। जानकारी देते हुए बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि 19 नवंबर को एनडीए के विधायक दल की बैठक होगी जिसमें नेता चयन होगा। जानकारी के मुताबिक 20 नवंबर को नीतीश कुमार सवीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इससे पहले 19 नवंबर को नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, और सत्रहवीं बिहार विधानसभा भंग हो जाएगी।

सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मौजूदा मंत्रिपरिषद की अंतिम बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की यह अनुशंसा राजभवन जाकर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को सौंप दी। कैबिनेट की आखिरी बैठक में तीन प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट की बैठक 15 मिनट ही चली।

इसके बाद मुख्यमंत्री वहां से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी के साथ सीधे राजभवन गए और वहां उन्होंने कैबिनेट की बैठक के निर्णयों की जानकारी राज्यपाल को दी। वे लगभग 22 मिनट तक राजभवन में रहे और फिर मुख्यमंत्री आवास एक अणे मार्ग लौट गए। बाद में उन्होंने पार्टी के वरीय नेताओं के साथ कई दौर की बैठक भी की।

बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में तीन प्रस्ताव पास हुए हैं। वर्तमान विधानसभा 19 नवंबर के प्रभाव से विघटित करने की अनुशंसा कैबिनेट ने की है। बाद में मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल को इसकी अनुशंसा की गयी।