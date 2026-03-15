राज्यसभा की 5 सीटों के लिए NDA ने उपेंद्र कुशवाहा के घर बनाई रणनीति; आज विजय सिन्हा के घर बैठक

राज्यसभा चुनाव को लेकर ही शनिवार को राज्य अतिथिशाला में भाजपा कोर कमेटी की बैठक हुई। इसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, नागेन्द्र नाथ त्रिपाठी, छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, केंद्रीय राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा शामिल हुए।

राज्यसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने शनिवार को भी जीत की रणनीति बनाने को लेकर अपनी गतिविधियां तेज रखीं। जहां सभी सहयोगी दलों ने अपने-अपने विधायकों को पटना नहीं छोड़ने का निर्देश दिया है, वहीं एनडीए विधायकों की बैठकों का दौर भी जारी है। पार्टी के वरीय नेताओं के बीच भी लगातार बैठकें हो रही हैं। शनिवार की शाम रालोमो प्रमुख उपेन्द्र कुशवाहा के आवास पर एनडीए विधायकों की बैठक हुई। इसमें राज्यसभा चुनाव में एनडीए के सभी पांच उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करने और पूरी एकजुटता प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया।

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बैठक में जदयू, भाजपा, लोजपा (रा), रालोमो, हम विधायक शामिल हुए। राज्यसभा चुनाव को लेकर ही शनिवार को राज्य अतिथिशाला में भाजपा कोर कमेटी की बैठक हुई। इसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, नागेन्द्र नाथ त्रिपाठी, छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, केंद्रीय राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा शामिल हुए। बैठक के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने सभी पांच सीटों पर अपनी जीत का दावा किया।

रविवार को संसदीय कार्यमंत्री विजय कुमार चौधरी के सरकारी आवास पर एनडीए विधायकों की बैठक होगी। दो दिन पहले उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर विधायकों की बैठक हुई थी। इसके पहले मुख्यमंत्री के सरकार आवास पर भी एनडीए विधायक जुट चुके हैं। वहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद को राज्यसभा जाने के निर्णय की जानकारी दी थी। बैठक में राज्यसभा चुनाव में एकजुट रहने की भी अपील की गयी थी।

संजय झा से मिले उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इसके पहले उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अचानक जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा के आवास पहुंचे। वहां दोनों के बीच चुनाव के मद्देनजर लंबी बात हुई। बाद में संजय झा ने सभी पांच सीटों पर जीत का दावा किया। कहा कि विपक्ष के भी कई विधायक एनडीए उम्मीदवारों को समर्थन देंगे। दरअसल, रास चुनाव में एनडीए की ओर से पांच उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें सीएम नीतीश कुमार व केन्द्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर जदयू की ओर से जबकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और शिवेश राम भाजपा के उम्मीदवार हैं। एनडीए ने रालोमो प्रमुख व मौजूदा राज्यसभा सांसद उपेन्द्र कुशवाहा को फिर से मैदान में उतारा है।

लोजपा (रा) दफ्तर पहुंचे भाजपा नेता, मंत्रणा की उपेन्द्र कुशवाहा के घर होने वाली एनडीए की बैठक से पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता लोजपा (रा) के प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे। इनमें राज्यसभा चुनाव के केंद्रीय पर्यवेक्षक सह छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री ऋतुराज सिन्हा शामिल रहे। भाजपा नेताओं ने लोजपा (रा) की विधायक दल की बैठक में भी भाग लिया। बैठक में लोजपा (रा) के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी सहित पार्टी के सभी विधायक एवं वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे।