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राज्यसभा की 5 सीटों के लिए NDA ने उपेंद्र कुशवाहा के घर बनाई रणनीति; आज विजय सिन्हा के घर बैठक

Mar 15, 2026 07:09 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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राज्यसभा चुनाव को लेकर ही शनिवार को राज्य अतिथिशाला में भाजपा कोर कमेटी की बैठक हुई। इसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, नागेन्द्र नाथ त्रिपाठी, छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, केंद्रीय राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा शामिल हुए।

राज्यसभा की 5 सीटों के लिए NDA ने उपेंद्र कुशवाहा के घर बनाई रणनीति; आज विजय सिन्हा के घर बैठक

राज्यसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने शनिवार को भी जीत की रणनीति बनाने को लेकर अपनी गतिविधियां तेज रखीं। जहां सभी सहयोगी दलों ने अपने-अपने विधायकों को पटना नहीं छोड़ने का निर्देश दिया है, वहीं एनडीए विधायकों की बैठकों का दौर भी जारी है। पार्टी के वरीय नेताओं के बीच भी लगातार बैठकें हो रही हैं। शनिवार की शाम रालोमो प्रमुख उपेन्द्र कुशवाहा के आवास पर एनडीए विधायकों की बैठक हुई। इसमें राज्यसभा चुनाव में एनडीए के सभी पांच उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करने और पूरी एकजुटता प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया।

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बैठक में जदयू, भाजपा, लोजपा (रा), रालोमो, हम विधायक शामिल हुए। राज्यसभा चुनाव को लेकर ही शनिवार को राज्य अतिथिशाला में भाजपा कोर कमेटी की बैठक हुई। इसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, नागेन्द्र नाथ त्रिपाठी, छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, केंद्रीय राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा शामिल हुए। बैठक के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने सभी पांच सीटों पर अपनी जीत का दावा किया।

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रविवार को संसदीय कार्यमंत्री विजय कुमार चौधरी के सरकारी आवास पर एनडीए विधायकों की बैठक होगी। दो दिन पहले उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर विधायकों की बैठक हुई थी। इसके पहले मुख्यमंत्री के सरकार आवास पर भी एनडीए विधायक जुट चुके हैं। वहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद को राज्यसभा जाने के निर्णय की जानकारी दी थी। बैठक में राज्यसभा चुनाव में एकजुट रहने की भी अपील की गयी थी।

संजय झा से मिले उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी

इसके पहले उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अचानक जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा के आवास पहुंचे। वहां दोनों के बीच चुनाव के मद्देनजर लंबी बात हुई। बाद में संजय झा ने सभी पांच सीटों पर जीत का दावा किया। कहा कि विपक्ष के भी कई विधायक एनडीए उम्मीदवारों को समर्थन देंगे। दरअसल, रास चुनाव में एनडीए की ओर से पांच उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें सीएम नीतीश कुमार व केन्द्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर जदयू की ओर से जबकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और शिवेश राम भाजपा के उम्मीदवार हैं। एनडीए ने रालोमो प्रमुख व मौजूदा राज्यसभा सांसद उपेन्द्र कुशवाहा को फिर से मैदान में उतारा है।

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लोजपा (रा) दफ्तर पहुंचे भाजपा नेता, मंत्रणा की

उपेन्द्र कुशवाहा के घर होने वाली एनडीए की बैठक से पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता लोजपा (रा) के प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे। इनमें राज्यसभा चुनाव के केंद्रीय पर्यवेक्षक सह छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री ऋतुराज सिन्हा शामिल रहे। भाजपा नेताओं ने लोजपा (रा) की विधायक दल की बैठक में भी भाग लिया। बैठक में लोजपा (रा) के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी सहित पार्टी के सभी विधायक एवं वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे।

बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि राज्यसभा चुनाव में एनडीए के सभी दल के सहयोग से हमारे सभी प्रत्याशी जीत कर आयेंगे। लोजपा कार्यालय में सभी विधायक साथियों से मुलाकात हुई। उन्होंने बहुत अच्छा स्वागत किया। लोजपा (रा) प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा कि हम जीतने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। हमारे सभी पांच के पांच प्रत्याशी जीत कर आयेंगे। उन्होंने कहा कि गठबंधन दलों के बीच आपस में एक-दूसरे के कार्यालय आना-जाना लगा रहता है। रविवार को विजय चौधरी के यहां एनडीए की बैठक होगी।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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