चूड़ा-दही भोज में पकेगी खिचड़ी? लालू के लाल तेज प्रताप की मकर संक्रांति पार्टी में NDA नेताओं को न्योता

संक्षेप: तेज प्रताप ने विजय सिन्हा को मंकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित होने वाले दही-चूड़ा भोज में शामिल होने का न्योता दिया। उनके साथ फोटो खिचवाया और सोशल मीडिया पर खुद शेयर कर जानकारी दी।

बिहार की सियासत की बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जन शक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव बुधवार को डिप्टी सीएम सह भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा के आवास पर पहुंच गए। दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक बात हुई। तेज प्रताप ने विजय सिन्हा को मंकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित होने वाले दही-चूड़ा भोज में शामिल होने का न्योता दिया। तेज प्रताप ने विजय सिन्हा के साथ फोटो खिचवाया और सोशल मीडिया पर खुद शेयर कर इसकी जानकारी दी। तेज प्रताप ने नीतीश सरकार में पंचायती राज मंत्री और उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को भी निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार समेत सभी नेताओं को निमंत्रण दिया जाएगा।

बिहार की राजनीति के कद्दावरलालू प्रसाद यादव का मकर संक्रांति पर दही-चूड़ा भोज फेसम है। हालांकि कई दलों के नेता इसका आयोजन करते हैं पर लालू के भोज की बात कुछ और है। इस बार उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव आगे निकल गए हैं। 14 जनवरी को उन्होंने चूड़ा-दही भोज का न सिर्फ ऐलान कर दिया बल्कि निमंत्रण पत्र वितरण भी शुरू कर दिया।

बुधवार को विजय सिन्हा के आवास पर जाकर उन्होंने डिप्टी सीएम को न्योता दिया और सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि माननीय उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री श्री विजय सिन्हा जी से उनके सरकारी आवास पर पहुंचकर आगामी 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर 26 M स्ट्रैंड रोड स्थित मेरे सरकारी आवास पर दही-चूड़ा भोज कार्यक्रम हेतु आमंत्रण पत्र देकर आमंत्रित किया।साथ ही विजय सिन्हा जी को नव वर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामना दिया।