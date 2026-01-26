एनडीए संविधान को कमजोर कर रही, गणतंत्र दिवस की बधाई देकर क्या बोले तेजस्वी यादव

Hindustan Hindi News
एनडीए सरकार की विघटनकारी सामाजिक, आर्थिक और संविधान विरोधी अलोकतांत्रिक नीतियों के कारण देश के वर्तमान हालात चिंतनीय है। संविधान लागू होने के दशकों बाद संविधान एवं लोकतंत्र को समृद्ध करने की बजाय मौजूदा एनडीए सरकार इसे कमजोर करने वाले कार्य कर रही है।

Jan 26, 2026 08:52 am ISTNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
पूरा देश गणतंत्र दिवस (Republic Day) के रंग में रंगा है। देश के अलग-अलग हिस्सों में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर देश के विभिन्न हस्तियों ने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी है। तेजस्वी यादव ने गणतंत्र दिवस की बधाई तो दी ही है साथ ही साथ उन्होंने एनडीए पर जमकर निशाना भी साधा है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि एनडीए संविधान को कमजोर कर रहा है।

तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा, 'सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।आज का यह पावन दिन महान स्वतंत्रता सेनानियों, देशभक्तों, संविधान निर्माताओं और अमर शहीदों को स्मरण कर उन्हें धन्यवाद कहने का दिन है। आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर समस्त वीरों को सादर नमन के साथ श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देकर हमें आजादी दिलाई तथा देश की एकता व अखंडता को बनाए रखने में अपना सर्वस्व बलिदान दिया।

एनडीए सरकार की विघटनकारी सामाजिक, आर्थिक और संविधान विरोधी अलोकतांत्रिक नीतियों के कारण देश के वर्तमान हालात चिंतनीय है। संविधान लागू होने के दशकों बाद संविधान एवं लोकतंत्र को समृद्ध करने की बजाय मौजूदा एनडीए सरकार इसे कमजोर करने वाले कार्य कर रही है। वो फ़ासीवादी ताक़तें जिनका देश की आज़ादी में कहीं कोई योगदान नहीं है वो संविधान की मूल भावना पर प्रहार कर रहे है। संविधान की उद्देशिका को बदलने का प्रयास किया जा रहा है।

त्याग, बलिदान, यत्न, संघर्ष एवं समर्पण से भरे कर्तव्य-पथ पर अग्रसर होकर आजादी के दीवाने हमारे पुरखों ने हमें यह आदर्श जनतांत्रिक व्यवस्था सौंपी है। आइए, हम सभी मिलकर प्रतिज्ञा ले कि हम सब इस महान देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखेंगे तथा अपने सकारात्मक प्रयासों एवं योगदान से अपने पुरखों के संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक भारत के स्वप्न को साकार कर, देश की प्रगति-समृद्धि में बढ़-चढ़ योगदान करते रहेंगे।'

