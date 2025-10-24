आपको आपका पैसा मिलता रहे, इसके लिए NDA सरकार जरूरी है; समस्तीपुर में बोले मोदी

संक्षेप: Bihar Election: पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस-राजद के राज में केंद्र से एक रुपया चलता तो 85 पैसे रास्ते में गायब हो जाते थे। आपका पैसा पूरा मिलता रहे इसके लिए एनडीए सरकार जरूरी है।

PM Modi Bihar Election: मिशन बिहार की आगाज करते समस्तीपुर के दूधपूरा की रैली में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपको मिलता रहे तो फिर से एनडीए सरकार बनाना जरूरी है। कांग्रेस और राजद की सरकार में ऐसा संभव नहीं होगा। वे आपके पैसे रास्ते में ही गायब कर देंगे। मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी के उस भाषण की याद दिला जिसमें उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार एक रुपए भेजती है तो जनता के पास मात्र 15 पैसे ही पहुंचते हैं। पीएम मोदी ने मिथिला क्षेत्र की 10 विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों को मंच पर बुलाकर उन्हें विजय दिलाने की अपील की।

विभिन्न सरकार योजनाओं में आर्थिक लाभ की ओर इशारा करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी सरकार छोटे किसानों के हितों को प्राथमिकता दे रही है। उन्हें पहले कोई भी सरकारी मदद नहीं मिलती थी। बैंकों के दरवाजे उनके लिए बंद थे और कोई लाभ नहीं दिया जाता था। लेकिन केंद्र की एनडीए की सरकार ने जब उनके खातों में पीएम किसान सम्मान की राशि भेजकर उनके लिए बैंकों के दरवाजे खोल दिए। बिहार के किसानों के खाते में अब तक 28 हजार करोड़ की राशि भेजी जा चुकी है जिसमें 8 हजार करोड़ समस्तीपुर के किसानों के खाते में आए हैं।

उन्होंने कहा कि अगर राजद-कांग्रेस(जंगलराज वालों) की सरकार होती तो यह राशि किसानों तक नहीं पहुंच पाती। बीच में उन्हें चोरी कर लिया जाता। स्व. राजीव गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि उनके एक प्रधानमंत्री कहते थे कि जब एक रुपया निकलता है तो जनता के पास 15 पैसे पहुंचते हैं। आखिर कौन सा पंजा था जो 85 पैसे बीच में ही खीच लेता था। आपके पैसे आपको मिलते रहें इसके लिए बिहार में एनडीए सरकार जरूरी है।