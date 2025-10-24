Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsNDA government necessary to ensure funds benefit Modi spoke in Samastipur remembering Rajiv Gandhi
आपको आपका पैसा मिलता रहे, इसके लिए NDA सरकार जरूरी है; समस्तीपुर में बोले मोदी

आपको आपका पैसा मिलता रहे, इसके लिए NDA सरकार जरूरी है; समस्तीपुर में बोले मोदी

संक्षेप: Bihar Election: पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस-राजद के राज में केंद्र से एक रुपया चलता तो 85 पैसे रास्ते में गायब हो जाते थे। आपका पैसा पूरा मिलता रहे इसके लिए एनडीए सरकार जरूरी है।

Fri, 24 Oct 2025 02:22 PMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, समस्तीपुर
share Share
Follow Us on

PM Modi Bihar Election: मिशन बिहार की आगाज करते समस्तीपुर के दूधपूरा की रैली में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपको मिलता रहे तो फिर से एनडीए सरकार बनाना जरूरी है। कांग्रेस और राजद की सरकार में ऐसा संभव नहीं होगा। वे आपके पैसे रास्ते में ही गायब कर देंगे। मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी के उस भाषण की याद दिला जिसमें उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार एक रुपए भेजती है तो जनता के पास मात्र 15 पैसे ही पहुंचते हैं। पीएम मोदी ने मिथिला क्षेत्र की 10 विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों को मंच पर बुलाकर उन्हें विजय दिलाने की अपील की।

विभिन्न सरकार योजनाओं में आर्थिक लाभ की ओर इशारा करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी सरकार छोटे किसानों के हितों को प्राथमिकता दे रही है। उन्हें पहले कोई भी सरकारी मदद नहीं मिलती थी। बैंकों के दरवाजे उनके लिए बंद थे और कोई लाभ नहीं दिया जाता था। लेकिन केंद्र की एनडीए की सरकार ने जब उनके खातों में पीएम किसान सम्मान की राशि भेजकर उनके लिए बैंकों के दरवाजे खोल दिए। बिहार के किसानों के खाते में अब तक 28 हजार करोड़ की राशि भेजी जा चुकी है जिसमें 8 हजार करोड़ समस्तीपुर के किसानों के खाते में आए हैं।

ये भी पढ़ें:LIVE: कर्पूरी की जननायक पदवी चुराने में लगे लालू-तेजस्वी, समस्तीपुर में बरसे PM
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

उन्होंने कहा कि अगर राजद-कांग्रेस(जंगलराज वालों) की सरकार होती तो यह राशि किसानों तक नहीं पहुंच पाती। बीच में उन्हें चोरी कर लिया जाता। स्व. राजीव गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि उनके एक प्रधानमंत्री कहते थे कि जब एक रुपया निकलता है तो जनता के पास 15 पैसे पहुंचते हैं। आखिर कौन सा पंजा था जो 85 पैसे बीच में ही खीच लेता था। आपके पैसे आपको मिलते रहें इसके लिए बिहार में एनडीए सरकार जरूरी है।

ये भी पढ़ें:रील्स पर रील्स बन रही, क्रिएटिविटी दिख रही; मोदी ने बताई NDA सरकार की उपलब्धि

पीएम ने कहा कि नीतीश जी, जीतनराम मांझी जी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा सबके साथ मिलकर काम कर रहे हैं और काफी मेहनत से बिहार को मुसीबत से बाहर निकाला है। अब विकास का नया दौर यहां शुरू हुआ है। आज बिहार का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां विकास का कोई ना कोई काम ना हुआ हो। आप किसी भी दिशा में 50 किलोमीटर चले जाइए, आपको केंद्र सरकार या राज्य सरकार का कोई न कोई प्रोजेक्ट दिख जाएगा। सड़क, बिजली, पानी, इंटरनेट, गैस कनेक्शन, ये सब सिर्फ सुविधा नहीं है बल्कि यह सशक्तिकरण और समृद्धि के माध्यम हैं।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar News
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Date, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।