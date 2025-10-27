बिहार चुनाव में महिलाओं को टिकट देने में किसने मारी बाजी, NDA और MGB ने कितनों को दिया

संक्षेप: भाजपा और जदयू इस बार 101-101 सीट पर चुनाव लड़ रही है। दोनों ही दलों ने 13-13 महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा है। लोजपा (आर) ने 29 सीटों में से पांच महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा है। हम के हिस्से में आई सीटों में से एक तिहाई महिला उम्मीदवार हैं।

आबादी के अनुपात में महिलाओं को भले ही टिकट नहीं मिले हों, लेकिन महागठबंधन की तुलना में एनडीए ने आधी आबादी को अधिक तवज्जो दिया है। एनडीए के पांच घटक दलों ने कुल 34 महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा है। महागठबंधन के सात दलों ने मिलकर मात्र 31 महिलाओं को ही टिकट दिया है। इसमें भी महागठबंधन के घटक दल 254 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि संख्या के लिहाज से राजद ने सबसे अधिक 23 महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा है।

भाजपा और जदयू इस बार 101-101 सीट पर चुनाव लड़ रही है। दोनों ही दलों ने 13-13 महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा है। लोजपा (आर) ने 29 सीटों में से पांच महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा है। हम के हिस्से में आई सीटों में से एक तिहाई महिला उम्मीदवार हैं। पार्टी छह सीटों पर चुनाव लड़ रही है और इसमें से दो महिलाएं चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं। हालांकि, दोनों महिलाएं हम के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के परिवार से ही हैं।

इसी तरह रालोमो के हिस्से में भी छह सीटें ही आई। उसने एक महिला को चुनावी मैदान में उतारा जो रालोमो सुप्रीमो उपेन्द्र कुशवाहा की पत्नी हैं। महागठबंधन में राजद ने 24 महिलाओं को टिकट दिया था। लेकिन मोहनियां की प्रत्याशी श्वेता सुमन का नामांकन रद्द होने के कारण पार्टी के सिम्बल पर अब 23 महिलाएं ही चुनावी मैदान में डटी हुई हैं।

61 सीटों पर चुनाव लड़ रही कांग्रेस ने पांच महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा है। 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही सीपीआई एमएल ने एक महिला को दीघा से चुनावी मैदान में उतारा है। भाकपा और माकपा ने किसी महिला को टिकट नहीं दिया है। वीआईपी ने एक तो आईआईपी ने भी एक महिला को चुनावी मैदान में उतारा है।

दलों में महिलाओं की स्थिति एनडीए दल - कुल सीट - महिलाएं

जदयू - 101 - 13

भाजपा - 101 - 13

लोजपाआर - 29 - 05

हम - 06 - 02

रालोमो - 06 - 01

कुल - 243 - 34

महागठबंधन राजद - 143 - 23

कांग्रेस - 61 - 05

सीपीआईएमएल - 20 - 01

वीआईपी - 14 - 01

सीपीआई - 09 - 00

सीपीआईएम - 04 - 00

आईआईपी - 03 - 01

कुल - 254 - 31

अब तक मात्र 285 महिलाएं ही जीती हैं चुनाव आजादी से लेकर अब तक हुए तमाम चुनावों में मात्र 285 महिलाएं ही चुनाव जीत सकी हैं। 1972 के चुनाव में 45 महिलाएं चुनावी मैदान में उतरीं, लेकिन कोई जीत नहीं सकीं। 1977 के चुनाव में 96 में से 13, 1980 में 77 में से 11, 1985 में 103 में से 15 तो 1990 में 147 में से 10 महिलाएं चुनाव जीत सकीं।