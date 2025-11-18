Hindustan Hindi News
Bihar NewsNDA get 85 percent seats of first phase election know about second phase bihar chunav
बिहार चुनाव के पहले चरण में NDA को 85% सीटें मिलीं, दूसरे चरण का क्या रहा हाल

संक्षेप: पहले चरण वाली 121 सीटों पर वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में दोनों गठबंधनों में कड़ी लड़ाई हुई थी और महागठबंधन को दो सीटों की बढ़त मिली थी। इस बार के चुनाव में भी एनडीए के लिए पहले चरण की सीटों को मुश्किल माना जा रहा था, लेकिन चुनाव का परिणाम एकतरफा रहा।

Tue, 18 Nov 2025 06:13 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान, ब्रजेश, पटना
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए के 202 उम्मीदवार जीत कर आए हैं। इस तरह 243 में 83 प्रतिशत सीटों पर एनडीए का कब्जा रहा। मगर चरणवार परिणाम देखेंगे तो पाएंगे कि बिहार के मतदाताओं ने पहले चरण के चुनाव में ही एनडीए को भारी बहुमत देने का संकेत दे दिया था, क्योंकि पहले चरण की 121 सीटों में एनडीए ने 103 यानी करीब 85 फीसदी सीटें एनडीए ने अपने नाम कर ली।

दूसरे चरण की 122 में 99 यानी करीब 81 फीसदी सीटें एनडीए को मिलीं। हालांकि चुनाव के बाद महागठबंधन के घटक दल पहले चरण की 121 सीटों के चुनाव में कम से कम 72 सीटें अपने खाते में जाने का दावा कर रहे थे, लेकिन चुनाव का परिणाम दूसरी ही कहानी कह गया।

चुनाव परिणामों को देखें तो दूसरे की अपेक्षा पहले चरण में एनडीए को अधिक सीटें प्राप्त हुई हैं। पहले चरण में 85 तो दूसरे चरण में 81 प्रतिशत सीटें एनडीए के खाते में आयी हैं। हालांकि, पहले चरण वाली 121 सीटों पर वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में दोनों गठबंधनों में कड़ी लड़ाई हुई थी और महागठबंधन को दो सीटों की बढ़त मिली थी। इस बार के चुनाव में भी एनडीए के लिए पहले चरण की सीटों को मुश्किल माना जा रहा था, लेकिन चुनाव का परिणाम एकतरफा रहा।

पहले चरण में इस बार 121 सीटों पर हुए मतदान में 103 सीट एनडीए को मिली हैं। महागठबंधन इस चरण में 18 है। वहीं, दूसरे चरण की 122 में से 99 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशियों की जीत हुई है। वहीं, 17 सीटों पर महागठबंधन, पांच सीटों एआईएमआईएम और एक सीट पर बसपा के उम्मीदवार विजयी हुए हैं। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में परिणाम इसके उलट थे।

इस साल पहले चरण की जिन 121 सीटों पर मतदान हुए, उनमें वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को 59 सीटें प्राप्त हुई थीं। वहीं, इन 121 में पिछले साल महागठबंधन को 61 तथा लोजपा को एक सीट मिली थी। दूसरे चरण की 122 सीटों की बात करें तो पिछले चुनाव में एनडीए को 17 सीटों की बढ़त मिली थी। तब, 66 सीटें एनडीए को प्राप्त हुई थी। वहीं, महागठबंधन को 49 सीटें मिली थीं।

2020 में कांटे की टक्कर थी

मालूम हो कि वर्ष 2020 के चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर हुई थी। उस चुनाव में एनीडए के उम्मीदवारों को 125 और महागठबंधन के प्रत्याशियों को 110 सीटों पर जीत मिली थी। उक्त परिणाम बताते हैं कि जिन जिलों में 2020 में एनडीए को महागठबंधन की अपेक्षा कम सीटें मिली थीं, इस बार उन्हीं जिलों में इसके अधिक बेहतर परिणाम आये हैं। इस बार पहले चरण में 18 तो दूसरे चरण में 20 जिलों में चुनाव हुए थे।

इन जिलों में दूसरे चरण में हुए चुनाव

पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया जी, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर।

इन जिलों में पहले चरण में चुनाव था

गोपालगंज, सीवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, पटना, वैशाली, नालंदा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, दरभंगा, सहरसा, खगड़िया, मुंगेर, मधेपुरा।

