बिहार चुनाव में कुशवाहा वोटरों को साधने में क्यों जुटी एनडीए, बीजेपी और जेडीयू ने 7-7 प्रत्याशियों को दिए टिकट
संक्षेप: बीजेपी के कुशवाहा चेहरे और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को तारापुर विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है। जेडीयू ने अजय कुशवाहा को मीनापुर, जीरादेई से भीष्म कुशवाहा, मनहार से उमेश सिंह कुशवाहा को टिकट थमाया है।
बिहार में चुनाव को लेकर हलचल तेज है। वैसे तो सभी राजनीतिक पार्टियां अपने-अपने हिसाब से जीत की गोटी सेट करने में जुटी हैं। इस बीच एनडीए ने इस चुनाव में कुशवाहा वोटरों पर विशेष तौर से फोकस किया है। दरअसल बीजेपी और एनडीए गठबंधन में उसकी सहयोगी जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों की जो लिस्ट अब तक जारी की है उसमें दोनों ही पार्टियों ने 7-7 कुशवाहा उम्मीदवारों को टिकट थमाया है।
यहां बता दें कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में काफी संख्या में कुशवाहा वोटर महागठबंधन की तरफ शिफ्ट कर गए थे और इसकी वजह से इस चुनाव में एनडीए को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा था। खासकर दक्षिण बिहार में एनडीए को इसका नुकसान हुआ था। काराकाट, बक्सर और आरा जहां कुशवाहा वोटरों की संख्या ठीकठाक है वहां एनडीए की हार हुई थी।
लेकिन अब 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए कुशवाहा वोटरों में किसी भी तरह की टूट का जोखिम नहीं उठाना चाहती है। बीजेपी के कुशवाहा चेहरे और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को तारापुर विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है। जेडीयू ने अजय कुशवाहा को मीनापुर, जीरादेई से भीष्म कुशवाहा, मनहार से उमेश सिंह कुशवाहा, विभूतिपुर से रवीना कुशवाहा और जगदीशपुर से भगवान सिंह कुशवाहा को टिकट थमाया है।
कुशवाहा के अलावा जेडीयू ने धानुक जाति के प्रत्याशियों को भी टिकट थममाया है। मुंगेर, भागलपुर, मधुबनी, सुपौल और दरभंगा में इनकी आबादी अच्छी मानी जाती है।