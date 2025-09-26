बक्सर-कैमूर समेत 8 जिलों में एनडीए का सूखा, 2020 चुनाव में नहीं बना था एक भी विधायक

पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही एनडीए ने राज्य में सरकार बना ली लेकिन सभी जिलों में उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। बक्सर कैमूर समेत 8 जिलों में भाजपा-जदयू के गठबंधन का एक भी विधायक नहीं बना था।

पिछले बिहार विधानसभा चुनाव यानी 2020 में एनडीए ने भले ही सरकार बना ली थी, लेकिन सभी जिलों में उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा था। खासकर जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के विधायकों की संख्या कम होने के कारण एनडीए को सभी जिलों में अपेक्षाकृत कम सफलता मिली। 8 जिलों में तो एनडीए का खाता भी नहीं खुल था। वहीं सिर्फ दो जिले ऐसे थे जहां महागठबंधन को एक भी सीट नहीं मिली थी।

चुनाव में एक ओर एनडीए (जदयू, भाजपा, वीआईपी और हम) तो दूसरी ओर महागठबंधन (राजद, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, माले) था। तीसरा मोर्चा भी था, जिसमें रालोसपा, बसपा, समाजवादी जनता दल (डेमोक्रेटिक), एआईएमआईएम, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और जनवादी पार्टी (सोशलिस्ट) शामिल थी। लेकिन मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच ही हुआ।

हालांकि दोनों गठबंधनों के शक्ति प्रदर्शन में एनडीए भारी रहा और उसने महागठबंधन की अपेक्षा बेहतर प्रदर्शन किया। एनडीए ने 125 सीटें जीतीं। भाजपा ने 74, जदयू ने 43 और वीआईपी व हम ने चार-चार सीटों पर जीत हासिल की। उधर, महाबठबंधन को 110 सीटें मिलीं। इनमें राजद को 75, कांग्रेस को 19, माले को 12 और सीपीआई व सीपीएम को दो-दो सीटें प्राप्त हुईं।

चुनाव में 17 जिलों में एनडीए तो 14 में महागठबंधन आगे रहा। जबकि सात जिलों में दोनों की सीटें बराबर रहीं। कोई किसी से आगे नहीं निकल पाया। एक जिला ऐसा भी था, जहां तीसरा मोर्चा एनडीए से आगे रहा। हालांकि उसकी सीटें महागठबंधन के बराबर ही रहीं।

इन 8 जिलों में एक भी सीट नहीं जीत पाया एनडीए एनडीए 8 जिलों में एक भी सीट नहीं जीत पाया। इनमें शिवहर, किशनगंज, बक्सर, कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद जिलों में एनडीए के किसी दल का कोई उम्मीदवार चुनाव नहीं जीता। जबकि, सुपौल और जमुई दो ऐसे जिले थे, जहां महागठबंधन को कोई सफलता नहीं मिल पाई।

जिन 8 जिलों में एनडीए का खाता नहीं खुला था, उनमें 6 जिले ऐसे थे जहां महागठबंधन ने सारी सीटें जीती थी। केवल दो जिलों किशनगंज एवं कैमूर में उसने तीसरे मोर्चा से सीटें बांटी। इसी तरह जहां महागठबंधन ने कोई सीट नहीं जीती, ऐसे एक जिले सुपौल में सारी सीटें एनडीए के खाते में गई। जबकि जमुई में उसने निर्दलीय के साथ एक सीट बांटी।

इसी तरह पश्चिम एवं पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नालंदा, जमुई जिलों में एनडीए चुनावी प्रदर्शन में महागठबंधन पर भारी पड़ा था। उसके उम्मीदवारों ने महागठबंधन की तुलना में अधिक सीटें हासिल कीं। उधर, पटना, शिवहर, किशनगंज, सीवान, सारण, बेगूसराय, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा में महागठबंधन आगे रहा।

2015 में केवल 4 जिलों में महागठबंधन से आगे था एनडीए 2015 के विधानसभा चुनाव में एनडीए की और फजीहत हुई थी। 16वीं विधानसभा चुनाव में राज्य का राजनीतिक परिदृश्य बदला हुआ था। एनडीए और महागठबंधन दोनों का स्वरूप भिन्न था। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू तब महागठबंधन का हिस्सा था। उनके साथ राजद और कांग्रेस थे। दूसरी ओर एनडीए में भाजपा, लोजपा, रालोसपा और हम थे। महागठबंधन को एकतरफा जीत मिली।

इस चुनाव में एनडीए को केवल 58 सीटों से संतोष करना पड़ा। जबकि महागठबंधन को 178 सीटें मिलीं। एनडीए 38 जिलों में से 34 में महागठबंधन से पिछड़ गया। इन 34 जिलों में महागठबंधन ने अधिक सीटें जीतीं। केवल 4 जिलों में ही एनडीए महागठबंधन से आगे था। यही नहीं 13 जिलों में एनडीए का खाता भी नहीं खुला था।