Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बिहार MLC चुनाव के नतीजो से बढ़ी एनडीए की धाक, राजद ने बचाई महागठबंधन की लाज

By Nishant Nandan
लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
Follow us on Google News
share

राजद ने भले ही पटना में भाजपा के प्रो नवल किशोर यादव को हरा चौंका दिया लेकिन एकता होती तो महागठबंधन की झोली में कुछ और सीटें आ सकती थी। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉ मदन मोहन झा को करारी हार का सामना करना पड़ा।

bihar mlc election result
जदयू के नीरज कुमार और राजद के विजयी प्रत्याशी डॉ. संजीव कुमार के साथ तेजस्वी यादव (फाइल फोटो)

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। विधान परिषद की आठ सीटों पर हुए चुनाव में एनडीए ने बढ़त बना ली है। जदयू-भाजपा के पास अभी तीन सीटें थीं जो बढ़कर चार हो गई है। इस तरह विधान परिषद में सत्ताधारी दल की धमक और बढ़ गई है। वहीं महागठबंधन को इस चुनाव में करारा झटका लगा है। रार के कारण महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि, राजद ने एक सीट जीतकर महागठबंधन की लाज बचा ली। कांग्रेस और वाम दलों का खाता नहीं खुला। राजद ने भले ही पटना में भाजपा के प्रो नवल किशोर यादव को हरा चौंका दिया लेकिन एकता होती तो महागठबंधन की झोली में कुछ और सीटें आ सकती थी। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉ मदन मोहन झा को करारी हार का सामना करना पड़ा।

विप चुनाव में भाजपा-जदयू 4-4, राजद 6, कांग्रेस पांच तो जनसुराज सभी आठ सीटों पर चुनाव लड़ी थी। भाजपा ने चार में से तीन सीटों पर जीत हासिल की है। कोसी स्नातक से भाजपा के डॉ एनके यादव फिर जीत गए। पिछली बार दरभंगा स्नातक से निर्दलीय जीतने वाले सर्वेश कुमार इस बार भाजपा के सिंबल पर जीते। पिछली बार तिरहुत शिक्षक से मात खाने वाले नरेन्द्र प्रसाद सिंह भी विजयी हुए। इस तरह भाजपा की झोली में तीन सीटें आ गई जो पिछली बार दो से एक अधिक है।पटना शिक्षक से हार पार्टी के लिए झटका है।

बीते माह बांकीपुर उपचुनाव में भी हार मिली थी। दल को भी इस पर मंथन करना होगा कि पटना की इन दोनों प्रतिष्ठित सीटें क्यों गंवानी पड़ी। वहीं, जदयू की झोली में एक ही सीट थी। पार्टी से निकाले गए अनंत सिंह के जी-तोड़ प्रयास के बावजूद दल और दलीय नेता के भरपूर समर्थन से नीरज को शानदार जीत हासिल हुई। इस तरह विप में जदयू की संख्या बल में अंतर नहीं आएगा। हालांकि घनश्याम राय, अभिषेक झा और आनंद पुष्कर को मिली करारी हार पर जदयू को मंथन करना होगा कि आखिरकार चूक कहां रह गई।

दो भाई एक साथ

संभवत: विधान परिषद के इतिहास में यह पहला मौका है जब दो सगे भाई एक साथ ऊपरी सदन में पहुंचे हैं। कांग्रेस से बेगूसराय स्थानीय प्राधिकार से राजीव कुमार पहले से ही विधान पार्षद हैं। अब राजद से पटना शिक्षक से उनके सगे भाई डॉ संजीव कुमार भी चुनाव जीत गए हैं। विधानसभा में तेजस्वी प्रसाद यादव और तेज प्रताप यादव एक साथ चुनाव जीतकर सदन पहुंच चुके हैं लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार विप में दो सगे भाई पहली बार चुनकर पहुंचे हैं।

नहीं दिखी महागठबंधन में एकता

राजद ने पटना शिक्षक पर जीत हासिल कर भाजपा को चौंकाया। पटना स्नातक, दरभंगा स्नातक में दूसरा स्थान प्राप्त किया। लेकिन बाकी तीन सीटों पर पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। अभी विप में कांग्रेस के दो और सीपीआई के एक-एक सदस्य थे। विधान परिषद में सीपीआई के इकलौते सदस्य संजय कुमार सिंह चुनाव हार गए हैं। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता डॉ मदन मोहन झा को शिकस्त मिली। अब कांग्रेस के दो से एकमात्र सदस्य ही रह गए। ईवीएम पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल को आपसी समन्वय की कमी के कारण बैलेट पेपर में भी हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में न केवल कांग्रेस बल्कि सभी विपक्षी दलों को अब यह सोचना होगा कि सरकार को घेरने की रणनीति उनकी सही है या नहीं।

आठ में पांच भूमिहार समाज से

जातिगत समीकरण के लिहाज से देखें तो आठ विजयी उम्मीदवारों में पांच भूमिहार समाज से हैं। इनमें राजद के डॉ संजीव कुमार, जदयू के नीरज कुमार, भाजपा के सर्वेश कुमार व नरेन्द्र प्रसाद सिंह और जनसुराज के सुरेश प्रसाद राय हैं। भाजपा से तीसरे विजेता यादव जाति से डॉ एनके यादव हैं। सारण से निर्दलीय चुनाव जीतने वाले राहुल राज राजपूत तो तिरहुत से निर्दलीय जीते वंशीधर व्रजवासी अतिपिछड़ी जाति में मल्लाह हैं।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Bihar News mlc election results अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News और Bihar MLC Election Live के साथ-साथ Patna, Muzaffarpur, Bhagalpur और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।
Hindi NewsBihar Newsबिहार MLC चुनाव के नतीजो से बढ़ी एनडीए की धाक, राजद ने बचाई महागठबंधन की लाज