बिहार MLC चुनाव के नतीजो से बढ़ी एनडीए की धाक, राजद ने बचाई महागठबंधन की लाज

राजद ने भले ही पटना में भाजपा के प्रो नवल किशोर यादव को हरा चौंका दिया लेकिन एकता होती तो महागठबंधन की झोली में कुछ और सीटें आ सकती थी। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉ मदन मोहन झा को करारी हार का सामना करना पड़ा।

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। विधान परिषद की आठ सीटों पर हुए चुनाव में एनडीए ने बढ़त बना ली है। जदयू-भाजपा के पास अभी तीन सीटें थीं जो बढ़कर चार हो गई है। इस तरह विधान परिषद में सत्ताधारी दल की धमक और बढ़ गई है। वहीं महागठबंधन को इस चुनाव में करारा झटका लगा है। रार के कारण महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि, राजद ने एक सीट जीतकर महागठबंधन की लाज बचा ली। कांग्रेस और वाम दलों का खाता नहीं खुला। राजद ने भले ही पटना में भाजपा के प्रो नवल किशोर यादव को हरा चौंका दिया लेकिन एकता होती तो महागठबंधन की झोली में कुछ और सीटें आ सकती थी। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉ मदन मोहन झा को करारी हार का सामना करना पड़ा।

विप चुनाव में भाजपा-जदयू 4-4, राजद 6, कांग्रेस पांच तो जनसुराज सभी आठ सीटों पर चुनाव लड़ी थी। भाजपा ने चार में से तीन सीटों पर जीत हासिल की है। कोसी स्नातक से भाजपा के डॉ एनके यादव फिर जीत गए। पिछली बार दरभंगा स्नातक से निर्दलीय जीतने वाले सर्वेश कुमार इस बार भाजपा के सिंबल पर जीते। पिछली बार तिरहुत शिक्षक से मात खाने वाले नरेन्द्र प्रसाद सिंह भी विजयी हुए। इस तरह भाजपा की झोली में तीन सीटें आ गई जो पिछली बार दो से एक अधिक है।पटना शिक्षक से हार पार्टी के लिए झटका है।

बीते माह बांकीपुर उपचुनाव में भी हार मिली थी। दल को भी इस पर मंथन करना होगा कि पटना की इन दोनों प्रतिष्ठित सीटें क्यों गंवानी पड़ी। वहीं, जदयू की झोली में एक ही सीट थी। पार्टी से निकाले गए अनंत सिंह के जी-तोड़ प्रयास के बावजूद दल और दलीय नेता के भरपूर समर्थन से नीरज को शानदार जीत हासिल हुई। इस तरह विप में जदयू की संख्या बल में अंतर नहीं आएगा। हालांकि घनश्याम राय, अभिषेक झा और आनंद पुष्कर को मिली करारी हार पर जदयू को मंथन करना होगा कि आखिरकार चूक कहां रह गई।

दो भाई एक साथ संभवत: विधान परिषद के इतिहास में यह पहला मौका है जब दो सगे भाई एक साथ ऊपरी सदन में पहुंचे हैं। कांग्रेस से बेगूसराय स्थानीय प्राधिकार से राजीव कुमार पहले से ही विधान पार्षद हैं। अब राजद से पटना शिक्षक से उनके सगे भाई डॉ संजीव कुमार भी चुनाव जीत गए हैं। विधानसभा में तेजस्वी प्रसाद यादव और तेज प्रताप यादव एक साथ चुनाव जीतकर सदन पहुंच चुके हैं लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार विप में दो सगे भाई पहली बार चुनकर पहुंचे हैं।

नहीं दिखी महागठबंधन में एकता राजद ने पटना शिक्षक पर जीत हासिल कर भाजपा को चौंकाया। पटना स्नातक, दरभंगा स्नातक में दूसरा स्थान प्राप्त किया। लेकिन बाकी तीन सीटों पर पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। अभी विप में कांग्रेस के दो और सीपीआई के एक-एक सदस्य थे। विधान परिषद में सीपीआई के इकलौते सदस्य संजय कुमार सिंह चुनाव हार गए हैं। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता डॉ मदन मोहन झा को शिकस्त मिली। अब कांग्रेस के दो से एकमात्र सदस्य ही रह गए। ईवीएम पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल को आपसी समन्वय की कमी के कारण बैलेट पेपर में भी हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में न केवल कांग्रेस बल्कि सभी विपक्षी दलों को अब यह सोचना होगा कि सरकार को घेरने की रणनीति उनकी सही है या नहीं।