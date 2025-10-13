Hindustan Hindi News
JDU, BJP और चिराग के बीच फंसी है सीटों के लेन-देन की बात, तभी टल गई NDA की लिस्ट

Bihar NDA Seats Candidates List: बिहार में एनडीए के पांच दलों की सीट और कैंडिडेट की लिस्ट भाजपा, जदयू और चिराग पासवान की लोजपा-आर के बीच सीटों के लेन-देन में फंस गई है। तीनों पार्टी के बीच विवाद के बाद लिस्ट का ऐलान आज टल गया है।

Ritesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटनाMon, 13 Oct 2025 08:24 PM
Bihar NDA Seats Candidates List: बिहार में चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी- रामविलास (एलजेपी-आर) के साथ सीटों के लेन-देन को लेकर नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के बीच गहरा विवाद हो गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की तरफ से जेडीयू ने आज शाम 4 बजे सीट और कैंडिडेट की लिस्ट जारी होने की जानकारी दी थी, लेकिन वह कल शाम तक के लिए टल गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया है कि कल पांचों दल उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देंगे। उन्होंने कहा है कि 15 से 18 अक्टूबर के बीच चार दिन में बड़े नेताओं की मौजूदगी में गठबंधन के सभी कैंडिडेट नॉमिनेशन कर देंगे। गृहमंत्री अमित शाह भी नामांकन में कुछ जगह रह सकते हैं।

सूत्रों का कहना है कि सीटों की संख्या पर बीजेपी, जेडीयू और लोजपा-आर में कोई असहमति नहीं है। विवाद सीटों के चयन में हो रहा है, जब जेडीयू को जीती या हारी उसकी सीट चिराग पासवान या बीजेपी के लिए छोड़ने कहा जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि ऐसी सीटों की संख्या 8 से ऊपर है, कम नहीं। भाजपा के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान तीनों पार्टियों के नेताओं से बातचीत करके मसले का हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। चिराग खुद दिल्ली हैं। पटना में उनके सांसद बहनोई और चुनाव प्रभारी अरुण भारती बातचीत का हिस्सा हैं। बीजेपी को भरोसा है कि आज रात या कल दिन में समाधान हो जाएगा। एक से अधिक सूत्रों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी का ऐलान में देरी से संबंध नहीं है। जो भी विवाद है, अब वो इन तीन पार्टियों के बीच है।

2020 में चिराग पासवान की लोजपा अकेले 136 सीट लड़ी थी और एकमात्र मटिहानी सीट जीत पाई थी। मटिहानी से जीते राज कुमार सिंह बाद में जेडीयू में शामिल हो गए। चिराग राज कुमार सिंह की मटिहानी लड़ना चाहते हैं, लेकिन जेडीयू छोड़ना नहीं चाहती है। चिराग इसी तरह से तारापुर, राजगीर, सोनबरसा मांग रहे हैं, जहां मौजूदा विधायक जेडीयू का है। साहेबपुर कमाल जैसी सीटें भी हैं, जहां जेडीयू 2020 में दूसरे नंबर पर रही थी। लोजपा कैंडिडेट को यहां जेडीयू की हार के अंतर से ज्यादा वोट मिला था और वो तीसरे नंबर पर रहे थे।

चैनपुर सीट बसपा के विधायक के जेडीयू में आने के बाद जेडीयू की गिनती में है। बीजेपी 2015 में वहीं जीती थी और 2020 में हार गई। बीजेपी ने इस सीट को अपने कोटे में गिन रखा है। इन तीन पार्टियों के बीच कई सीटों को लेकर इसी तरह के मसले हैं, जिसकी वजह से सीट बंटवारे के बावजूद लिस्ट रुकी हुई है और टिकट मांग रहे नेताओं की जान अटकी हुई है।

चिराग पासवान को जो भी 29 सीटें मिलेंगी, वो 2020 में बीजेपी, जेडीयू, जीतनराम मांझी के हम और मुकेश सहनी की वीआईपी द्वारा लड़ी गई सीटों से ही आनी है। उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) के लिए भी 6 सीट का इंतजाम उसी से होगा। उपेंद्र कुशवाहा पिछला चुनाव मायावती की बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी), असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के साथ गठबंधन में लड़े थे। 99 सीट लड़े थे, जीत एक भी नहीं पाए। मायावती का जीता इकलौता कैंडिडेट जेडीयू में चला गया। ओवैसी के 5 विधायक जीते थे, 4 तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) में चले गए।

Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा लगभग ढाई दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। बिहार में दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने के बाद दिल्ली-एनसीआर में विराट वैभव, दैनिक भास्कर, आज समाज, बीबीसी हिन्दी, स्टार न्यूज, सहारा समय और इंडिया न्यूज के लिए अलग-अलग भूमिका में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
