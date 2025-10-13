JDU, BJP और चिराग के बीच फंसी है सीटों के लेन-देन की बात, तभी टल गई NDA की लिस्ट

Bihar NDA Seats Candidates List: बिहार में एनडीए के पांच दलों की सीट और कैंडिडेट की लिस्ट भाजपा, जदयू और चिराग पासवान की लोजपा-आर के बीच सीटों के लेन-देन में फंस गई है। तीनों पार्टी के बीच विवाद के बाद लिस्ट का ऐलान आज टल गया है।

Bihar NDA Seats Candidates List: बिहार में चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी- रामविलास (एलजेपी-आर) के साथ सीटों के लेन-देन को लेकर नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के बीच गहरा विवाद हो गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की तरफ से जेडीयू ने आज शाम 4 बजे सीट और कैंडिडेट की लिस्ट जारी होने की जानकारी दी थी, लेकिन वह कल शाम तक के लिए टल गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया है कि कल पांचों दल उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देंगे। उन्होंने कहा है कि 15 से 18 अक्टूबर के बीच चार दिन में बड़े नेताओं की मौजूदगी में गठबंधन के सभी कैंडिडेट नॉमिनेशन कर देंगे। गृहमंत्री अमित शाह भी नामांकन में कुछ जगह रह सकते हैं।

सूत्रों का कहना है कि सीटों की संख्या पर बीजेपी, जेडीयू और लोजपा-आर में कोई असहमति नहीं है। विवाद सीटों के चयन में हो रहा है, जब जेडीयू को जीती या हारी उसकी सीट चिराग पासवान या बीजेपी के लिए छोड़ने कहा जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि ऐसी सीटों की संख्या 8 से ऊपर है, कम नहीं। भाजपा के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान तीनों पार्टियों के नेताओं से बातचीत करके मसले का हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। चिराग खुद दिल्ली हैं। पटना में उनके सांसद बहनोई और चुनाव प्रभारी अरुण भारती बातचीत का हिस्सा हैं। बीजेपी को भरोसा है कि आज रात या कल दिन में समाधान हो जाएगा। एक से अधिक सूत्रों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी का ऐलान में देरी से संबंध नहीं है। जो भी विवाद है, अब वो इन तीन पार्टियों के बीच है।