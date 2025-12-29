Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsNDA Chief Whip is Shravan Kumar of JDU Deputy Chief Whip is Vinod Narayan of BJP See the list
NDA के मुख्य सचेतक जदयू के श्रवण कुमार, BJP के विनोद नारायण उप मुख्य सचेतक, देखें लिस्ट

NDA के मुख्य सचेतक जदयू के श्रवण कुमार, BJP के विनोद नारायण उप मुख्य सचेतक, देखें लिस्ट

संक्षेप:

जेडीयू के श्रवण कुमार और बीजेपी के विनोद नारायण को एनडीए का मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक बनाया गया है। इसके अलावा 8 सचेतक बनाए गए हैं। संसदीय कार्य विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी की है। मुख्य सचेतक को मंत्री और उपमुख्य सचेतक को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है।

Dec 29, 2025 09:22 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

ग्रामीण विकास मंत्री और जदयू विधायक श्रवण कुमार विधानसभा में सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक होंगे। जबकि, भाजपा के विनोद नारायण झा को उप मुख्य सचेतक बनाया गया है। इसके अलावा आठ सचेतक बनाए गए हैं। संसदीय कार्य विभाग ने सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। जिसके मुताबिक कृष्ण कुमार ऋषि, मंजीत कुमार सिंह, राजू तिवारी, सुधांशु शेखर, कुमार शैलेन्द्र, रामविलास कामत, अरुण मांझी, गायत्री देवी को सचेतक बनाया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मुख्य सचेतक को मंत्री जबकि उपमुख्य सचेतक व सचेतकों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। श्रवण कुमार नीतीश सरकार में पहले से मंत्री हैं, लिहाजा उन्हें अलग से कोई सुविधा नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन्हें मनोनीत किया था। उनके मनोनयन के बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने उन्हें मान्यता प्रदान कर दी है। इनका मनोनयन 15 दिसंबर के प्रभाव से मान्य होगा।

वहीं लघु जल संसाधन मंत्री और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संतोष कुमार सुमन, बिहार विधान परिषद में सत्तारूढ़ दल के सचेतक नीरज कुमार और सत्तारूढ़ दल के उप नेता प्रो. राजेंद्र प्रसाद गुप्ता के आप्त सचिव (सरकारी) पद पर बिहार प्रशासनिक सेवा के तीन अधिकारियों को तैनात किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सोमवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की।