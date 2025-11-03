Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsNDA campaigns for jailed Anant Singh Lallan Singh and Samrat Chaudhary hold roadshow in Mokama
जेल में बंद अनंत सिंह के लिए NDA का चुनाव प्रचार; मोकामा में ललन सिंह और सम्राट चौधरी का रोड शो

जेल में बंद अनंत सिंह के लिए NDA का चुनाव प्रचार; मोकामा में ललन सिंह और सम्राट चौधरी का रोड शो

संक्षेप: मोकामा के दुलारचंद यादव हत्याकांड में बेऊर जेल में बंद जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह के लिए केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होने अनंत सिंह के लिए वोट मांगे। खुली जीप पर सवार होकर रोड शो निकला।

Mon, 3 Nov 2025 07:31 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

दुलारचंद हत्याकांड में मोकामा से जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह इन दिनों बेऊर जेल में है। ऐसे में उनके चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री और मुंगेर से सांसद ललन सिंह ने अपने कंधों पर ले ली है। सोमवार को ललन सिंह ने रोड शो निकाला, इस दौरान उनके साथ उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी शामिल रहे। खुली जीप पर सवार होकर कई किमी का रोड शो हुआ। इस दौरान मोटर साइकिल पर अनंत सिंह के समर्थक भी शामिल हुए। पंडारक से मोकामा तक रोड शो निकाला।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस दौरान ललन सिंह ने लोगों से अनंत सिंह को जिताने की अपील की। उन्होने कहा कि अनंत सिंह के जेल जाने का चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये घटना अपने आप नहीं हुई है। घटना के पीछे साजिश रची गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मैं मांग करता हूं कि सभी साजिशकर्ता बेनकाब हो।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

मोकामा में दो बाहुबलियों की टक्कर

आपको बता दें मोकामा में मुकाबला दो बाहुबलियों के बीच है। एक तरफ जेडीयू के टिकट पर अनंत सिंह हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के टिकट पर सूरजभान की पत्नी वीणा देवी चुनावी मैदान में हैं। 30 अक्टूबर को जन सुराज के समर्थक दुलारचंद यादव की मोकामा में हत्या हुई थी। इस मामले में अनंत सिंह समेत 5 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जिसके बाद पटना के एसएसपी ने बाढ़ जाकर अनंत सिंह को उनके आवास से गिरफ्तार किया था। जिसके बाद उनकी पेशी कोर्ट में हुई। और फिर उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जिसके बाद से अब वे जेल से ही चुनाव लड़ेंगे।

करोड़ों की संपत्ति के मालिक अनंत सिंह

इस मामले में पटना एसपी ग्रामीण का तबादला किया जा चुका है। चुनाव आयोग ने अपराजित लौहान को पटना ग्रामीण एसपी नियुक्त किया है। दुलारचंद हत्याकांड के बाद विक्रम सिहाग को हटा दिया गया था। जदयू उम्मीदवार अनंत सिंह करोड़ों के मालिक हैं। उनके पास चल संपत्ति करीब 26.66 करोड़ रुपये की और अचल संपत्ति 11.22 करोड़ रुपये की है। उनकी पत्नी नीलम देवी के पास चल संपत्ति 13.07 करोड़ और अचल संपत्ति 49.65 करोड़ रुपये की है।

ये भी पढ़ें:हड़बड़ी में बयान से गड़बड़ी? दुलारचंद मर्डर में अपनी ही बात से फंस गए अनंत सिंह
ये भी पढ़ें:दुलारचंद को कुचलने वाली कार की तलाश, CID भी कर रही जांच; अनंत से होगी पूछताछ
ये भी पढ़ें:अनंत सिंह को रिमांड पर लेगी पुलिस? मोकामा दुलारचंद मर्डर में कई सवाल अनसुलझे