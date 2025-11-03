जेल में बंद अनंत सिंह के लिए NDA का चुनाव प्रचार; मोकामा में ललन सिंह और सम्राट चौधरी का रोड शो

संक्षेप: मोकामा के दुलारचंद यादव हत्याकांड में बेऊर जेल में बंद जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह के लिए केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होने अनंत सिंह के लिए वोट मांगे। खुली जीप पर सवार होकर रोड शो निकला।

दुलारचंद हत्याकांड में मोकामा से जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह इन दिनों बेऊर जेल में है। ऐसे में उनके चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री और मुंगेर से सांसद ललन सिंह ने अपने कंधों पर ले ली है। सोमवार को ललन सिंह ने रोड शो निकाला, इस दौरान उनके साथ उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी शामिल रहे। खुली जीप पर सवार होकर कई किमी का रोड शो हुआ। इस दौरान मोटर साइकिल पर अनंत सिंह के समर्थक भी शामिल हुए। पंडारक से मोकामा तक रोड शो निकाला।

इस दौरान ललन सिंह ने लोगों से अनंत सिंह को जिताने की अपील की। उन्होने कहा कि अनंत सिंह के जेल जाने का चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये घटना अपने आप नहीं हुई है। घटना के पीछे साजिश रची गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मैं मांग करता हूं कि सभी साजिशकर्ता बेनकाब हो।

मोकामा में दो बाहुबलियों की टक्कर आपको बता दें मोकामा में मुकाबला दो बाहुबलियों के बीच है। एक तरफ जेडीयू के टिकट पर अनंत सिंह हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के टिकट पर सूरजभान की पत्नी वीणा देवी चुनावी मैदान में हैं। 30 अक्टूबर को जन सुराज के समर्थक दुलारचंद यादव की मोकामा में हत्या हुई थी। इस मामले में अनंत सिंह समेत 5 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जिसके बाद पटना के एसएसपी ने बाढ़ जाकर अनंत सिंह को उनके आवास से गिरफ्तार किया था। जिसके बाद उनकी पेशी कोर्ट में हुई। और फिर उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जिसके बाद से अब वे जेल से ही चुनाव लड़ेंगे।