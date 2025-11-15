Hindustan Hindi News
वर्ल्ड बैंक से पैसे से बहुमत खरीदा, 40000 करोड़ बहाए; बिहार नतीजों पर बोली जन सुराज पार्टी

संक्षेप: जेएसपी ने एनडीए पर 40 हजार करोड़ से बहुमत खरीदने का आरोप लगाया है। यह भी कहा कि लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव को सत्ता में आने से रोकने के लिए जन सुराज के समर्थक एनडीए के साथ चले गए।

Sat, 15 Nov 2025 12:19 PMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत पर जन सुराज पार्टी ने बधाई दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने कहा है कि यह बहुमत अगर सरकार के काम पर मिला होता तो और अधिक खुशी होती। जेएसपी ने एनडीए पर 40 हजार करोड़ से बहुमत खरीदने का आरोप लगाया है। यह भी कहा कि लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव को सत्ता में आने से रोकने के लिए जन सुराज के समर्थक एनडीए के साथ चले गए। पार्टी को 15 प्रतिशत वोट अनुमान था पर मिले मात्र 4 प्रतिशत। यह भी कहा कि जनादेश निराशा है पर हताशा नहीं है। सदन के बाहर रहकर भी सबसे मजबूत विपक्ष जन सुराज पार्टी ही रहेगी।

उदय सिंह ने कहा कि एनडीए का प्रचंड बहुमत खरीदा गया है। पहली बार देश में ऐसा हुआ कि वोट की पूर्व संध्या पर भी लोगों के खाते में पैसे डाले। करीब 40 हजार करोड़ रुपए वोट के लिए खर्च कर दिए। जनता पैसे से जनता की वोट खरीदी गई और बिहार के भविष्य को बेचा गया। जितनी बड़ी राशि खर्च की गई उसे वहन की करने की शक्ति बिहार की अर्थव्यवस्था में नहीं है। आवश्यक खर्च के लिए सरकार के पास राशि नहीं बचेगी। शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए भी राशि बचेगी।

उदय सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि विश्व बैंक से किसी प्रोजेक्ट के लिए कर्ज मिला था। उसके 14 हजार करोड़ रुपए इन लोगों ने कैश ट्रांसफर में यूज कर लिया। इस हालत में बिहार की जनता ने इन्हें सपोर्ट कर दिया। हमारी नई सरकार से मांग करते हैं कि भ्रष्ट और दागियों को मंत्री नहीं बनाया जाए। बिहार की चिंता करके काम करें। पलायन रोकने क लिए फैक्ट्रियां लगाएं और कमाई के लिए पलायन की समस्या का समाधान करे।

उदय सिंह ने कहा कि महागठबंधन मजबूत विपक्ष की भूमिका के तौर पर भी नहीं उभरा। यह काम जन सुराज करेगा। सरकार के हर काम की बारीकि से समीक्षा किया जाएगा। सरकार के गलत कार्यों को उजागर करने का सिलसिला अनवरत जारी रहेगा। बिहार की जनता के लिए जन सुराज राम करते रहेगा।

