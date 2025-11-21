Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsNDA bought Bihar votes for Rs 5.5 a day Prashant Kishor said on defeat of Jan Suraaj
एनडीए ने 5.5 रूपए रोजाना में खरीदा बिहार का वोट, जन सुराज की हार पर प्रशांत किशोर बोले

एनडीए ने 5.5 रूपए रोजाना में खरीदा बिहार का वोट, जन सुराज की हार पर प्रशांत किशोर बोले

संक्षेप:

नीतीश कुमार खुद ईमानदार हैं पर उनके नाम पर भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है। वोट खरीदकर एनडीए प्रचंड जीत का दावा कर रहा है।

Fri, 21 Nov 2025 11:50 AMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Prashant Kishor: बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत और जन सुराज की करारी हार पर प्रशांत किशोर ने कहा है कि जनता का वोट खरीदा गया। चुनाव के समय महिलाओं के खाते में दस हजार(प्रति दिन साढ़े पांच रुपए) भेजकर जीविका दीदियों को उनके पीछे लगाया गया। नीतीश कुमार खुद ईमानदार हैं पर उनके नाम पर भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है। वर्ल्ड बैंक से कर्ज का पैसा डायवर्ट करके वोट के लिए जनता के खाते में भेजा गया। यह उन गरीब लोगों के साथ अन्याय है जिनके बच्चों के सपनों को छीन लिया गया। जन सुराज अब रुकने वाला नहीं है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

प्रशांत किशोर गुरुवार को चंपारण के भितिहरवा के गांधी आश्रम पहुंचे जहां विधानसभा चुनाव में जन सुराज की हार के बाद प्रायश्चित उपवास और मौन व्रत रखा। शुक्रवार को उपवास खत्म होने के बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि पिछले 6-7 दिन बहुत कठिनाई में गुजरे। इसका कारण जन सुराज की हार नहीं बल्कि यह सोच है कि बिहार की जनता का वोट साढ़े पांच रुपए प्रति दिन के दर से खरीद लिया गया। लोकतंत्र के साथ यह अन्याय है। जन सुराज की सोच से जुड़े लोगों के लिए यह गांधी आश्रम प्रेरणा का श्रोत रहा है। यहीं से हमने पैदल चलना शुरू किया और जन सुराज लाखों लोगों का परिवार बन गया। आशा जगी कि बिहार में बहुत कुछ बदल सकता है। लेकिन लोकतंत्र की बुनियाद वोट को ही खरीद लिया गया। 75 साल के इतिहास में यह पहली घटना है।

भारत उन चंद देशों में हर किसी को वोट देने का अधिकार शुरू से ही है। सरकार चुनाव से पहले यह योजना निकालती कि जिसके तहत दस हजार रुपए दे दिए गए। उनके पीछे सरकार की व्यवस्था लगी। जीविका की दीदियों को उनके पीछे लगाया गया कि पैसे लेकर कोई बदल ना जाए। किसी और को वोट नहीं दे दे, इसकी निगरानी कड़ाई गई। तब इतना बहुमत मिला।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।
Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Prashant Kishor
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।