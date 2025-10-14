Bihar Chunav LIVE: सीट बंटवारे में उलझा महागठबंधन और एनडीए, अनंत सिंह आज करेंगे नामांकन

Bihar Chunav 2025 LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर महागठबंधन के घटक दलों में अब तक सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बना पाई है। वहीं एनडीए ने सीट फार्मूला पहले ही घोषित कर दिया है ऐसी उम्मीद है कि एनडीए की सभी पार्टियां आज उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेंगी।

Bihar Chunav 2025 LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर स्थिति अब भी साफ नहीं हो पाई है। सोमवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और कांग्रेस की दिल्ली में हुई दो दौर की बैठकों के बावजूद कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। इस असमंजस ने गठबंधन के भीतर मतभेद की तस्वीर और गहरी कर दी है। सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस 70 से अधिक सीटों की मांग पर अड़ी हुई है, जबकि राजद इतनी बड़ी हिस्सेदारी देने को तैयार नहीं है। इसी मुद्दे पर बातचीत बार-बार टल रही है। वहीं, वाम दल भी अपनी भूमिका और हिस्सेदारी को लेकर स्पष्टता चाहते हैं।

इसके उलट, सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने पहले ही अपने सीट फॉर्मूले की घोषणा कर दी थी। भाजपा और जनता दल (यूनाइटेड) दोनों 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बाकी सीटें छोटे सहयोगी दलों जैसे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी को दी जाएंगी। हालांकि, एनडीए के घटक दल सोमवार को अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने वाले थे मगर इसे टाल दिया गया है। ऐसी उम्मीद है कि एनडीए सहयोगी दल आज अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकते हैं। बिहार चुनाव 2025 के पल पल के अपडेट के लिए बने रहें लाइव हिन्दुस्तान के साथ...

Bihar Chunav 2025 LIVE: 10:50 AM- NDA में सीटें फाइनल, लेकिन उम्मीदवारों पर बहस जारी; नीतीश से जेडीयू का नया अपडेट बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर जेडीयू के वरिष्ठ नेता और बिहार में जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने पार्टी के अंदर चल रहे सीट बंटवारे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पार्टी के कई पुराने कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, क्योंकि उन्हें इस बार टिकट नहीं मिल पा रही है। मंत्री ने इसे स्वाभाविक बताया और कहा कि उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए पार्टी पूरी कोशिश कर रही है।

Bihar Chunav 2025 LIVE: 10:31 AM- अनंत सिंह करेंगे मोकामा से नामांकन, जेडीयू ने अभी तक की आधिकारिक घोषणा नहीं बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह आज मोकामा विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस बार वे जेडीयू की टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हालांकि पार्टी ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की आधिकारिक सूची जारी नहीं की है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अनंत सिंह को नामांकन के लिए हरी झंडी दे दी है। इसी के साथ मुख्यमंत्री की ओर से संतोष निराला, सुनील कुमार और सिद्धार्थ पटेल को भी पार्टी का सिंबल दे दिया गया है, लेकिन अभी तक यह जानकारी जेडीयू की ओर से सार्वजनिक नहीं की गई। अनंत सिंह ने पहले ही सोशल मीडिया के माध्यम से घोषणा कर दी थी कि वे 14 अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल करेंगे और स्थानीय जनता को इस अवसर पर शामिल होने का आमंत्रण भी दिया है।

Bihar Chunav 2025 LIVE: 10:04 AM- तेजस्वी यादव फिर राघोपुर से मैदान में, 15 अक्टूबर को करेंगे नामांकन; प्रशांत किशोर दे सकते हैं टक्कर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर राघोपुर सीट से किस्मत आजमाने जा रहे हैं। यह उनका लगातार तीसरा चुनाव होगा इस हाई-प्रोफाइल विधानसभा क्षेत्र से, जहां से उन्होंने पहली बार 2015 में जीत दर्ज की थी। बताया जा रहा है कि तेजस्वी 15 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करेंगे। राघोपुर सीट को महागठबंधन के मजबूत गढ़ के रूप में देखा जाता है, लेकिन इस बार मुकाबला और दिलचस्प हो सकता है क्योंकि जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के भी इसी सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा तेज है। अगर ऐसा होता है तो राघोपुर में इस बार राजनीति का सबसे बड़ा और चर्चित मुकाबला देखने को मिलेगा।