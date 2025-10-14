Hindustan Hindi News
बिहार चुनाव: महागठबंधन और NDA में लड़ाकों की तस्वीर अब तक नहीं साफ, पहले चरण के नामांकन में बचे दिन 4

एनडीए में कहां किस दल के तथा कौन प्रत्याशी उतरेंगे इस पर सहमति नहीं बन पाई है। बताया जाता है कि साझीदार दल द्वारा जदयू-भाजपा की सीटिंग सीटें मांगे जाने से पेच फंसा है।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटनाTue, 14 Oct 2025 08:39 AM
बिहार चुनाव में पहले चरण की 121 सीटों पर नामांकन में महज अब चार दिन शेष रह गए हैं। बावजूद इसके दोनों प्रमुख गठबंधन इंडिया और एनडीए में लड़ाकों को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। इससे दावेदार, समर्थक और जनता के बीच ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। इंडिया में सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं हो पाया है जबकि सीट बंटवारे की घोषणा के 24 घंटे बाद भी एनडीए में प्रत्याशियों की सूची अटकी है।

एनडीए में कहां किस दल के तथा कौन प्रत्याशी उतरेंगे इस पर सहमति नहीं बन पाई है। बताया जाता है कि साझीदार दल द्वारा जदयू-भाजपा की सीटिंग सीटें मांगे जाने से पेच फंसा है। इसके समाधान के लिए भाजपा और जदयू नेताओं के बीच सोमवार को बैठकें हुईं। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विचार-विमर्श किया। शाम को भाजपा के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेन्द्र प्रधान और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी दिल्ली से पटना पहुंच गए हैं।

इसी बीच, एनडीए में शामिल हम और रालोमो की नाराजगी भी सामने आयी है। रालोमो प्रमुख उपेंद्र कुशवाह कम सीटें मिलने पर सोशल मीडिया पर लिखा कि अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियां बसाने की। वहीं, हम के संरक्षक जीतन राम मांझी ने कहा कि सिर्फ छह सीटें मिलने पर हमारे कार्यकर्ताओं में असंतोष है। लेकिन, हम उस असंतोष को दूर करने का प्रयास करेंगे। दूसरी ओर, इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे का औपचारिक ऐलान सोमवार को भी नहीं हो सका। इसमें अभी एक-दो दिन का समय लग सकता है। गठबंधन की गांठ सुलझाने के लिए सोमवार को नई दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की।

इस दौरान बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावारू, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम भी मौजूद रहे। हालांकि, बैठक के बाद राजेश राम ने पत्रकारों से कहा कि सकारात्मक बातचीत चल रही है और जल्द ही सब कुछ तय हो जाएगा। अल्लावारू ने भी कहा कि गठबंधन में हम सब कुछ ठोक-बजाकर कर रहे हैं ताकि आगे कोई समस्या नहीं हो। इधर, सोमवार की देर रात दिल्ली से पटना लौटे तेजस्वी ने पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों के सवाल पर कहा कि आज - कल में सीटों का बंटवारा हो जायेगा। कहीं कोई जिच नहीं है

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
