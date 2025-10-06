मगध-शाहाबाद में गठबंधनों को दमदार उम्मीदवार की दरकार, पवन सिंह को मिला वोट बैंक एकजुट करने की कोशिश

बिहार विधानसभा चुनाव: राजद और भाकपा माले के साथ कांग्रेस ने भी इस इलाके में अच्छा प्रदर्शन किया था। इसीलिए महागठबंधन का मगध और शाहाबाद पर खास फोकस है। भाकपा माले घर-घर जाकर संपर्क साध रहा है तो राजद-कांग्रेस क्षेत्रीय सम्मेलनों के जरिए एकजुटता का संदेश दे रहे हैं।

बिहार विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजने से पहले ही मगध और शाहाबाद क्षेत्र में चुनावी अखाड़ा सजने लगा है। दोनों गठबंधन ऐसे दमदार उम्मीदवार की तलाश में जुटे हैं, जो समीकरण साधकर सीट को फतह कर सके। महागठबंधन हर हाल में मगध और शाहाबाद के किले पर कब्जा बरकरार रखने को एड़ी-चोटी एक किए हुए है। 2020 के चुनाव में महागठबंधन ने जिन 110 सीटों पर जीत दर्ज की थी, उनमें से 46 मगध और शाहाबाद की थीं। एनडीए के खाते में 23 सीटें गई थीं।

एनडीए ने पिछली बार इसी इलाके में मात खाई थी। ऐसे में एनडीए के रणनीतिकार अभी से ही सधी हुई रणनीति बना रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा चुनाव से एनडीए के साथ हैं।

अब पवन सिंह को मिलाकर अपने वोट बैंक को एकजुट रखने की कवायद की गई है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए का साझा सम्मेलन कर बूथस्तर तक समन्वय मजबूत करने की कोशिश हुई है।

लोकसभा चुनाव में भी महागठबंधन रहा हावी शाहाबाद इलाके के चार लोकसभा क्षेत्रों में कुल 25 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 2020 में इनमें से 20 पर महागठबंधन और पांच पर एनडीए का कब्जा रहा था। इसी तरह मगध क्षेत्र के सात लोकसभा क्षेत्र में कुल 42 विधानसभा सीटें हैं। इसके अलावा मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के दो विधानसभा क्षेत्र बाढ़ और मोकामा भी पटना जिले हैं।