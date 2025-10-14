Hindustan Hindi News
बिहार चुनाव: पिछली बार NDA-महागठबंधन के सभी दलों का खुला था खाता, इस फ्रंट की हुई फजीहत

बिहार चुनाव: वर्ष 2020 के विस चुनाव में मैदान में तीन गठबंधन थे। इन तीन गठबंधनों में 15 राजनीतिक दल चुनावी समर में उतरे थे। एनडीए में चार जबकि महागठबंधन में पांच दल शामिल थे। ग्रांड डेमोक्रेटिक सेक्यूलर फ्रंट में छह दल शामिल थे। 

Nishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटनाTue, 14 Oct 2025 06:23 AM
वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन में शामिल सभी दलों का खाता खुला था। सबने विधानसभा की कोई न कोई सीट अवश्य जीती थी। हालांकि तीसरे गठबंधन ग्रांड डेमोक्रेटिक सेक्यूलर फ्रंट की स्थिति बेहद खराब रही थी। उसके कई दलों का खाता तक नहीं खुला था। लोजपा अकेले मैदान में थी। उसने किसी गठबंधन में शामिल होने से इनकार कर दिया और एकला चलो रे की नीति पर उम्मीदवार उतारे। एक सीट पर निर्दलीय को जीत मिली थी।

तीन चरणों के चुनाव में एनडीए की ओर से जदयू, भाजपा, वीआईपी और हम चुनाव ने चुनाव लड़ा था। महागठबंधन में राजद, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम और भाकपा माले शामिल थी। तीसरे गठबंधन ग्रांड डेमोक्रेटिक सेक्यूलर फ्रंट में रालोसपा, बसपा, एआईएमआईएम, समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और जनवादी पार्टी (सोशलिस्ट) मैदान में थी।

वर्ष 2020 के विस चुनाव में मैदान में तीन गठबंधन थे। इन तीन गठबंधनों में 15 राजनीतिक दल चुनावी समर में उतरे थे। एनडीए में चार जबकि महागठबंधन में पांच दल शामिल थे। ग्रांड डेमोक्रेटिक सेक्यूलर फ्रंट में छह दल शामिल थे। एनडीए व महागठबंधन में शामिल सारे 9 दलों के विधायक जीतकर सदन पहुंचे। जबकि, तीसरे गठबंधन के केवल दो दलों बसपा और एआईएमआईएम का ही खाता खुल पाया था।

17वीं विस में एनडीए के 125 विधायक जीते। इनमें भाजपा के 74, जदयू के 43, हम व वीआईपी के 4-4 विधायक शामिल हैं। इस गठबंधन ने चुनाव में स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर सरकार बनायी। चुनाव में महागठबंधन के 110 विधायक ही सदन पहुंच पाए और बहुमत से दूर रह गया।

ग्रांड डेमोक्रेटिक सेक्यूलर फ्रंट के छह विधायक जीते। इनमें एआईएमआईएम के पांच व बसपा के एक विधायक थे। लोजपा के एक विधायक जीते। हालांकि बाद में बसपा, लोजपा के विधायक जदयू, जबकि वीआईपी के विधायक भाजपा में शामिल हो गए। एआईएमआईएम के पांच में से चार विधायक राजद में चले गए।

ग्रांड डेमोक्रेटिक सेक्यूलर फ्रंट की हालत

जीडीसेएफ- 06

एआईएमआईएम- 05

बसपा - 01

रालोसपा - 00

एसबीएसपी - 00

एसजेडीडी - 00

जेपी (एस) - 00

अन्य - 02

लोजपा - 01

निर्दलीय - 01

Bihar Assembly Elections 2025
