NDA के 92 प्रत्याशी करोड़पति तो महागठबंधन के 86, कितने लखपति और सबसे गरीब कौन; जानें
संक्षेप: चुनाव आयोग के दस्तावेजों के मुताबिक, हायाघाट से माकपा उम्मीदवार श्याम भारती ने मात्र 39 हजार, जबकि अगिआंव से भाजपा उम्मीदवार महेश पासवान ने मात्र 55 हजार की कुल संपत्ति बताई है।
बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर खड़े एनडीए और इंडिया गठबंधन के 73 फीसदी यानी 178 उम्मीदवार करोड़पति हैं। मात्र 35% यानी 65 उम्मीदवारों की संपत्ति ही एक करोड़ रुपये से कम है।उम्मीदवारों ने शपथ पत्र के माध्यम से चुनाव आयोग को यह जानकारी दी है। करोड़पतियों की सूची में एनडीए के सबसे अधिक 92 उम्मीदवार, जबकि महागठबंधन के 86 उम्मीदवारों का नाम है।
लखपति 64 उम्मीदवारों में 35 इंडिया, जबकि 29 एनडीए गठबंधन से जुड़े हैं। इंडिया के 35 लखपतियों में 14 वाम दल के उम्मीदवार हैं। शपथ पत्र के मुताबिक, बरबीघा से जदयू के कुमार पुष्पंजय सबसे अमीर, जबकि आरा विस से माले के क्यामुद्दीन अंसारी सबसे गरीब उम्मीदवार हैं। कुमार पुष्पंजय के पास कुल 71.57 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति है। क्यामुद्दीन के पास मात्र 37 हजार रुपये की चल संपत्ति है।
उनके, पत्नी या परिजनों के नाम पर कोई अचल संपत्ति नहीं है। पहले चरण के टॉप पांच अमीर उम्मीदवारों की सूची में हाजीपुर से राजद के देव कुमार चौरसिया (67 करोड़ रुपये), बिक्रम से भाजपा के सिद्धार्थ सौरभ (42.87 करोड़ रुपये), बड़हरिया से राजद के अरुण कुमार गुप्ता (40.9 करोड़ रुपये) और मोकामा से जदयू के अनंत सिंह (37.88 करोड़) का नाम शामिल हैं।
श्याम भारती, महेश पासवान की कुल संपत्ति एक लाख से भी कम
श्याम भारती के पास संपत्ति के नाम पर सिर्फ एक पुरानी बाइक है। उनकी पत्नी के पास 2.36 लाख की चल और 55.63 लाख की अचल संपत्ति है। महेश पासवान के पास आठ लाख की कृषि योग्य भूमि है। दरौली से लोजपा (रा) के विष्णुदेव पासवान के पास 3.62 लाख की चल संपत्ति है।