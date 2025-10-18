NDA के पास 56 इंच सीना, उनके पास इतना लंबा जीभ; मनोज तिवारी ने खेसारी लाल को RJD से चेताया

संक्षेप: Bihar Chunav: मनोज तिवारी ने कहा है कि एनडीए के पास 56 इंच का सीना है जबकि उनके(महागठबंधन) पास 56 इंच का जीभ। कुछ भी बोल सकते हैं।

Manoj Tiwary Bihar Election: बीजेपी नेता और जाने वाले भोजपुरी सिंगर सह अभिनेता मनोज तिवारी ने महागठबंधन खासकर लालू यादव की राजद पर जोरदार प्रहार किया है। उन्होंने तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के बयान पर तंज कसा। भोजपुरी कलाकार खेसारी लाल यादव को मनोज तिवारी ने राजद से सावधान किया है। हालांकि मनोज तिवारी ने खेसारी को आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ने पर बधाई भी दी है। खेसारी लाल छपरा विधानसभा सीट से लालटेन चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं। पहले उनकी पत्नी चंदा यादव के लड़ने की योजना थी पर तकनीकि कारणों से अंतिम समय में खेसारी को खुद मैदान में उतरना पड़ा।

एक न्यूज चैनल से बात करते हुए मनोज तिवारी सवालों का जवाब दे रहे थे।जब उनसे कहा गया कि तेजस्वी यादव सरकार बनाने और मुकेश सहनी डिप्टी सीएम का दावा करते हैं। इस पर मनोज तिवारी ने कहा कि महागठबंधन अब रहा ही नहीं। यह महाठगबंधन बन गया। हमारे गठबंधन के पास 56 इंच का सीना है। उनके पास 56 इंच का जीभ। जो मन में आए बोल सकते हैं।

इन लोगों ने अभी तक अपना सीट फाइनल नहीं किया। जनता को धोखा दे रहे हैं। हर परिवार में नौकरी देने का दावा करने वाले अपने पटिदारी में नौकरी के लिए जमीन ले लिए। दूसरों को कैसे देंगे। राजद का नौकरी छीनने का काम करती है। जिन्हें जमीन देगी उनकी जमीन ले लेगी।

खेसारी लाल यादव के राजद से चुनाव लड़ने पर कहा कि वे एक अच्छे कलाकार हैं। कल तक भाजपा का प्रचार करते थे। आज यह निर्णय लिया है। वे बड़े स्टार हैं, आदमी भी अच्छे हैं, लेकिन जहां चले गए हैं उनकी सच्चाई का पता जल्द चल जाएगा। यह एहसाल हो जाएगा गलत पार्टी में चले गए। चुनाव लड़ने के लिए शुभकामना है।