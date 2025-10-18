Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsNDA 56 inch chest mahagathbandhan tongue long Manoj Tiwari warns Khesari Lal from RJD
NDA के पास 56 इंच सीना, उनके पास इतना लंबा जीभ; मनोज तिवारी ने खेसारी लाल को RJD से चेताया

NDA के पास 56 इंच सीना, उनके पास इतना लंबा जीभ; मनोज तिवारी ने खेसारी लाल को RJD से चेताया

संक्षेप: Bihar Chunav: मनोज तिवारी ने कहा है कि एनडीए के पास 56 इंच का सीना है जबकि उनके(महागठबंधन) पास 56 इंच का जीभ। कुछ भी बोल सकते हैं।

Sat, 18 Oct 2025 01:21 PMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

Manoj Tiwary Bihar Election: बीजेपी नेता और जाने वाले भोजपुरी सिंगर सह अभिनेता मनोज तिवारी ने महागठबंधन खासकर लालू यादव की राजद पर जोरदार प्रहार किया है। उन्होंने तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के बयान पर तंज कसा। भोजपुरी कलाकार खेसारी लाल यादव को मनोज तिवारी ने राजद से सावधान किया है। हालांकि मनोज तिवारी ने खेसारी को आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ने पर बधाई भी दी है। खेसारी लाल छपरा विधानसभा सीट से लालटेन चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं। पहले उनकी पत्नी चंदा यादव के लड़ने की योजना थी पर तकनीकि कारणों से अंतिम समय में खेसारी को खुद मैदान में उतरना पड़ा।

एक न्यूज चैनल से बात करते हुए मनोज तिवारी सवालों का जवाब दे रहे थे।जब उनसे कहा गया कि तेजस्वी यादव सरकार बनाने और मुकेश सहनी डिप्टी सीएम का दावा करते हैं। इस पर मनोज तिवारी ने कहा कि महागठबंधन अब रहा ही नहीं। यह महाठगबंधन बन गया। हमारे गठबंधन के पास 56 इंच का सीना है। उनके पास 56 इंच का जीभ। जो मन में आए बोल सकते हैं।

ये भी पढ़ें:जदयू से सीटिंग सीट मांगते तो भी नहीं देते; संजय झा ने बताया कैसे हुआ बंटवारा
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

इन लोगों ने अभी तक अपना सीट फाइनल नहीं किया। जनता को धोखा दे रहे हैं। हर परिवार में नौकरी देने का दावा करने वाले अपने पटिदारी में नौकरी के लिए जमीन ले लिए। दूसरों को कैसे देंगे। राजद का नौकरी छीनने का काम करती है। जिन्हें जमीन देगी उनकी जमीन ले लेगी।

खेसारी लाल यादव के राजद से चुनाव लड़ने पर कहा कि वे एक अच्छे कलाकार हैं। कल तक भाजपा का प्रचार करते थे। आज यह निर्णय लिया है। वे बड़े स्टार हैं, आदमी भी अच्छे हैं, लेकिन जहां चले गए हैं उनकी सच्चाई का पता जल्द चल जाएगा। यह एहसाल हो जाएगा गलत पार्टी में चले गए। चुनाव लड़ने के लिए शुभकामना है।

ये भी पढ़ें:दलित दबेगा नहीं, इंकलाब होगा; बीच चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम का ट्वीट

मनोज तिवारी ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एनडीए चुनाव लड़ रहा है। इस बार भी एनडीए की सरकार बनेगी।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
Bihar News Bihar Politics Manoj Tiwari अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Date, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।