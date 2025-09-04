Bihar Bandh LIVE: पटना-सीवान, कटिहार और बांका समेत कई जिलों में बिहार बंद का असर; सड़क पर NDA कार्यकर्ता

Bihar Bandh LIVE: बिहार बंद के दौरान लोगों से अनुरोध किया गया है कि वो अपनी दुकानें बंद रखें और घरों में ही रहें ताकि राजद-कांग्रेस को यह एहसास हो कि ना सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का अपमान किया गया है बल्कि यह 140 करोड़ लोगों का अपमान है।

Bihar Bandh LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अपशब्द कहे जाने के विरोध में NDAआज बिहार बंद का ऐलान किया है। सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक बिहार बंद का ऐलान किया गया है। एनडीए की तरफ से कहा गया है कि यह बंद शांतिपूर्ण रहेगा। बिहार बंद के दौरान लोगों से अनुरोध किया गया है कि वो अपनी दुकानें बंद रखें और घरों में ही रहें ताकि राजद-कांग्रेस को यह एहसास हो कि ना सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का अपमान किया गया है बल्कि यह 140 करोड़ लोगों का अपमान है।

आपको बता दें कि अभी हाल ही में राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में बनाए गए मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वर्गीय मां की गाली दी गई थी। एनडीए के तमाम घटक दलों से जुड़े नेताओं ने इसकी कड़ी निंदा की थी। इसके बाद बीजेपी की महिला मोर्चा ने बिहार बंद रखने का ऐलान किया था।

Bihar Bandh LIVE Updates - : Bihar Bandh LIVE: 9:18 AM - डाकबंगला चौराहे पर सड़क पर ही सो गए NDA कार्यकर्ता बिहार बंद के दौरान पटना के डाकबंगला चौराहे पर बीजेपी के NDA कार्यकर्ता सड़क पर ही आकर सो गए। महिला कार्यकर्ता ने कहा कि सिर्फ मोदी की मां का नहीं बल्कि पूरे देश का अपमान है। विपक्ष के नेता जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम प्रदर्शन करते रहेंगे। हम आदमी को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। प्रदर्शन के दौरान वहां महिला और पुरुष कार्यकर्ता नजर आए।

Bihar Bandh LIVE: 9:15 AM - पटना के डाकबंगला चौराहे पर क्या है स्थिति डाकबंगला चौराहे पर बंद का असर नजर आया। यहां दुकान-प्रतिष्ठान बंद नजर आए। हालांकि, यहां वाहनों का परिचालन जारी था। यहां पुलिस बल की तैनाती की गई थी। वाटर कैनन की भी व्यवस्था की गई थी। इनकम टैक्स की तरफ से इक्का-दुक्का गाड़ियां ही आती नजर आईं। जदयू की महिला कार्यकर्ताएं डाकबंगला चौराहे पर पहुंचीं। उनके हाथों में झंडे और बैनर थे।

Bihar Bandh LIVE: 9:12 AM - पटना में सड़क पर बैठी महिलाएं, बोलीं- मां का अपमान नहीं करना चाहिए पटना में आईटी गोलंबर के पास प्रदर्शन कर रही एनडीए की महिला कार्यकर्ताओं की कई तस्वीरें सामने आईं। महिला कार्यकर्ता सड़क पर ही बैठ गई थीं। प्रदर्शन कर रही एक महिला कार्यकर्ता ने कहा कि मां की गाली दी है इसलिए बिहार बंद किया गया है। सबकी मां, मां होती है। मां का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। महागठबंधन के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो भद्दी-भद्दी गालियां दी गईं वो क्षमा योग्य नहीं है। राहुल और तेजस्वी यादव ने माफी नहीं मांगी है। आज पूरे देश अपमानित महसूस कर रहा है।

Bihar Bandh LIVE: 9:05 AM - पटना के आईटी गोलंबर पर बिहार बंद का दिखा असर पटना के आईटी गोलंबर पर भी बिहार बंद का असर दिखा है। यहां गाड़ियों का चक्का जाम कर दिया गया था। महिलाओं ने यहां चारों तरफ से जाम लगा दिया था। कुछ लोग वाहनों के पास लेटे नजर आए। एक महिला कार्यकर्ता ने कहा कि आज बिहार की सड़कें बंद हैं क्योंकि प्रधानमंत्री को मां की गाली दी गई है जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को माफी मांगनी होगी।

Bihar Bandh LIVE: 9:00 AM - गोपालगंज में बिहार बंद का दिखा असर बिहार बंद का गोपालगंज जिले में भी असर दिख रहा है। शहर की दुकानें बंद हैं। एनएच 27 पर वाहनों का परिचालन नहीं हो रहा है। सुबह में एनडीए कार्यकर्ताओं ने शहर में घूम कर दुकानों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को बंद कराया है।

Bihar Bandh LIVE: 8:43 AM - रेल और इमरजेंसी सेवाएं बिहार बंद से मुक्त एनडीए ने यह साफ किया है कि रेल और अन्य इमरजेंसी सेवाओं को बिहार बंद से मुक्त रखा गया है। बंद समर्थकों ने चक्का जाम सहित अन्य सेवाओं को बंद रखने का ऐलान किया है। वहीं, इसको लेकर बुधवार को विभिन्नि जिलों में एनडीए के द्वारा कार्यक्रम आयोजित कर लोगों से बंद में पूरा सहयोग देने की अपील की गई।

Bihar Bandh LIVE: 8:33 AM - बांका में सड़क पर वाहन नदारद दरभंगा में महागठबंधन के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं उनकी मां के विरुद्ध प्रयोग किए गए अपशब्द को लेकर एनडीए की संयुक्त महिला मोर्चा के आह्वान पर गुरुवार को बिहार बंद का बांका जिले के पंजवारा में खासा असर देखा जा रहा है। सुबह से ही बाजार क्षेत्र के सभी दुकान बंद है। एनडीए कार्यकर्ताओं ने पंजवारा-गोड्डा नेशनल हाईवे 33 ए मुख्य मार्ग पर पंजवारा बाजार में सड़क जाम कर आवागमन पूर्ण रूपेण बाधित कर दिया है। सड़कों पर वाहनों का परिचालन भी नहीं हो रहा है।

Bihar Bandh LIVE: 8:31 AM - औरंगाबाद में दुकानें बंद बिहार के औरंगाबाद जिले में भी बंद का असर दिखा है। यहां कई जगहों पर कई जगहों पर बाजार बंद नजर आया। जिला मुख्यालय के अलावा नवीनगर प्रखंड के टंडवा में भी दुकानें बंद रहीं।

Bihar Bandh LIVE: 8:23 AM - पूर्वी डिप्टी सीएम सहित कई एनडीए नेता उतरे सड़क पर राजद- कांग्रेस के मंच से किसी व्यक्ति के द्वारा प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा बोलने की विरोध में भाजपा और जदयू की ओर से बिहार बन्द् का आह्वान किया गया है । इसी क्रम में गुरुवार को करीब सुबह 7:30 बजे पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के साथ-साथ नगर निगम की मेयर उषा देवी अग्रवाल के अलावा दर्जनों एनडीए एलाइंस के नेता मिर्चाईबारी स्थित बजरंगबली चौक पर पहुंचे और टायर जलाकर विरोध जगाया । इस दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की गई।

भाजपा नेता ने बताया कि यह बंद करीब दोपहर 12:00 तक चलेगी। वही बिहार बंद के क्रम में सड़क जाम होने से लोगों को आने-जाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा । कटिहार- पूर्णिया,कटिहा-मनिहारी और कटिहार- गेड़ाबाड़ी सड़क पर वाहनों की लंबी कतार सुबह-सुबह देखी गई। बंद के क्रम में भागलपुर जाने वाले बस के यात्री भी काफी परेशान दिखे । बस चालक नहीं मिरचाईवादी, फुटानी चौक ऑफिस कॉलोनी के रास्ते भागलपुर जाने का प्रयास किया लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। बहरहाल बंद के क्रम में प्रदर्शन और जगह-जगह पर आंदोलन जारी है।

Bihar Bandh LIVE: 8:10 AM - पीएम की मां को अपशब्द कहने वाले को मिले सजा - तेजस्वी बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि मां तो मां होती है। किसी को भी मां-बहन-बेटी के प्रति अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जिस स्थान पर प्रधानमंत्री की मां को अपशब्द कहे गए, उस मंच पर मैं या राहुल गांधी नहीं थे। गाली देने वालों पर सरकार सख्त कार्रवाई करे। उस शख्स का इंडिया गठबंधन से कोई वास्ता नहीं है।तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया ने भाजपा नेता दोहरे चरित्र के लोग हैं। वोट चोरी से ध्यान हटाने के लिए प्रपंच रच रहे हैं। सत्ता में होते हुए भी बिहार बंद कर रहे हैं।

बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में तेजस्वी ने भाजपा पर हमला किया और कहा कि महिलाओं पर भाजपा नेताओं ने किस तरह की टिप्पणी की, यह किसी से छिपा नहीं है। दुष्कर्म करने वाले नेताओं का भाजपा नेताओं ने प्रचार किया। किसी की मां को 50 करोड़ की गर्लफ्रेड बोला गया। देश के लिए शहादत दे चुके पीएम की पत्नी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की मां को विधवा और जर्सी गाय बोला गया।

Bihar Bandh LIVE: 8:00 AM - शांतिपूर्ण विरोध से देशभर में संदेश जाएगा : सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि एनडीए महिला मोर्चा की ओर से गुरुवार को आहूत बिहार बंद को व्यापक समर्थन मिलेगा। शांतिपूर्ण विरोध से इसका संदेश देशभर में जाएगा। सम्राट चौधरी ने बुधवार को जारी बायन में कहा कि आम लोगों, विशेष कर माताओं-बहनों से अपील है की कि वे इस बंद को सफल बनाकर मां को अपशब्द कहने वालों की राजनीति को मुंहतोड़ जवाब दें। राहुल गांधी की 13 दिन की वोटर अधिकार यात्रा में ऐसे अमर्यादित शब्दों का उपयोग किया गया, जिससे राज्य का माहौल बिगड़ा और बिहारी अस्मिता का अपमान हुआ।

उन्होंने कहा कि बिहार बंद कांग्रेस-राजद की अभद्र टिप्पणी और बिहार के अपमान का ऐसा शांतिपूर्ण विरोध होगा, जिसका संदेश देशभर में जाएगा। दरभंगा में राजद-कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत माता को अपशब्द कह कर लालू परिवार की सत्ता के उस काले दौर की याद दिलायी गई, जब बिहार में दहशत का माहौल था।

Bihar Bandh LIVE: 7: 53 AM - पीएम की मां के अपमान से लोग मर्माहत- अनिल शर्मा बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता अनिल शर्मा ने कहा कि दरभंगा में राजद और कांग्रेस के मंच से पीएम नरेंद्र मोदी की मां पर की गई अभद्र टिप्पणी से बिहार के लोग मर्माहत हैं। आश्चर्य है कि घटना को लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी ने खेद तक व्यक्त नहीं किया।

भाजपा प्रदेश कार्यालय में बुधवार कोे कहा कि महागठबंधन को इस घटना की कीमत चुकानी पड़ेगी। वैसे, राहुल गांधी से खेद की उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी वह देश के पीएम के लिए तू-तड़ाक की भाषा बोलते रहे हैं। दावा किया कि राहुल गांधी अपने जीवनकाल में कभी पीएम नहीं बनने वाले हैं। राहुल ने आचरण से अपना व्यक्तित्व और सम्मान खो दिया है।