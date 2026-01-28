Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsNaxalite arrested in 9 years old case murder man who being refused food
9 साल से फरार नक्सली पकड़ा गया, खाना खिलाने से मना करने पर कर दिया था मर्डर

बिहार के कैमूर से पुलिस ने 9 साल से फरार चल रहे एक नक्सली को गिरफ्तार किया है। वह एक मर्डर केस में वांछित था। नक्सलियों ने गांव में घुसने और खाना खिलाने से मना करने पर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

Jan 28, 2026 06:58 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, भभुआ
बिहार की कैमूर पुलिस ने लगभग 9 साल पुराने मामले में फरार नक्सली रामप्रवेश बिंद को गिरफ्तार कर लिया है। गांव में आने और खाना खिलाने से मना करने पर उसने साथियों संग मिलकर रोहतास जिले में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। यह वारदात मार्च 2017 की थी, तब से पुलिस को उसकी तलाश में जुटी थी। गिरफ्तार नक्सली चैनपुर थाना क्षेत्र के छोटका लोहरा गांव का रहने वाला है।

एसडीपीओ मनोरंजन भारती ने बुधवार को कहा कि चैनपुर थाने की पुलिस ने रामप्रवेश को उसके घर से गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि रोहतास पुलिस की सूचना पर चैनपुर थानाध्यक्ष विजय प्रसाद को निर्देश दिया गया कि वह पुलिस टीम के साथ नक्सली को गिरफ्तार करें। वह अपने घर पर है। एसडीपीओ से मिले निर्देश पर चैनपुर थानाध्यक्ष ने नक्सली घटना में शामिल राम प्रवेश को गिरफ्तार कर लिया।

उन्होंने बताया कि नक्सली को गिरफ्तार कर लिए जाने के बाद इसकी सूचना रोहतास जिले के दरिगांव थाने की पुलिस को दी गई। कैमूर पुलिस की सूचना पर बुधवार को चैनपुर थाना पहुंची दरिगांव पुलिस ने नक्सली को विशेष वाहन से अपने साथ लेकर लौट गई। नक्सली रामप्रवेश की गिरफ्तारी के लिए रोहतास एवं कैमूर पुलिस ने पहले भी संयुक्त छापेमारी कर चुकी है। लेकिन, वह पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ सका था।

क्या था मामला

एसडीपीओ ने बताया कि 1 मार्च 2017 की देर शाम रोहतास जिले के गोरिया गांव में समूह बनाकर नक्सली पहुंचे और उमाशंकर सिंह के घर से उनके बेटे जितेंद्र को बुलाया। उसके आते ही नक्सलियों ने उसे गोली मार दी।

उन्होंने बताया कि जितेन्द्र कुमार पढ़ा-लिखा था। वह नक्सलियों की करतूत का विरोध करता था। वह नहीं चाहता था कि नक्सली उसके गांव में आएं और ग्रामीणों से जबरन भोजन मंगाकर करें। इसी से नाराज नक्सलियों ने उसकी हत्या कर दी थी। जितेंद्र के पिता ने नक्सलियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।

