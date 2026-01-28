9 साल से फरार नक्सली पकड़ा गया, खाना खिलाने से मना करने पर कर दिया था मर्डर

संक्षेप: बिहार के कैमूर से पुलिस ने 9 साल से फरार चल रहे एक नक्सली को गिरफ्तार किया है। वह एक मर्डर केस में वांछित था। नक्सलियों ने गांव में घुसने और खाना खिलाने से मना करने पर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

बिहार की कैमूर पुलिस ने लगभग 9 साल पुराने मामले में फरार नक्सली रामप्रवेश बिंद को गिरफ्तार कर लिया है। गांव में आने और खाना खिलाने से मना करने पर उसने साथियों संग मिलकर रोहतास जिले में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। यह वारदात मार्च 2017 की थी, तब से पुलिस को उसकी तलाश में जुटी थी। गिरफ्तार नक्सली चैनपुर थाना क्षेत्र के छोटका लोहरा गांव का रहने वाला है।

एसडीपीओ मनोरंजन भारती ने बुधवार को कहा कि चैनपुर थाने की पुलिस ने रामप्रवेश को उसके घर से गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि रोहतास पुलिस की सूचना पर चैनपुर थानाध्यक्ष विजय प्रसाद को निर्देश दिया गया कि वह पुलिस टीम के साथ नक्सली को गिरफ्तार करें। वह अपने घर पर है। एसडीपीओ से मिले निर्देश पर चैनपुर थानाध्यक्ष ने नक्सली घटना में शामिल राम प्रवेश को गिरफ्तार कर लिया।

उन्होंने बताया कि नक्सली को गिरफ्तार कर लिए जाने के बाद इसकी सूचना रोहतास जिले के दरिगांव थाने की पुलिस को दी गई। कैमूर पुलिस की सूचना पर बुधवार को चैनपुर थाना पहुंची दरिगांव पुलिस ने नक्सली को विशेष वाहन से अपने साथ लेकर लौट गई। नक्सली रामप्रवेश की गिरफ्तारी के लिए रोहतास एवं कैमूर पुलिस ने पहले भी संयुक्त छापेमारी कर चुकी है। लेकिन, वह पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ सका था।

क्या था मामला एसडीपीओ ने बताया कि 1 मार्च 2017 की देर शाम रोहतास जिले के गोरिया गांव में समूह बनाकर नक्सली पहुंचे और उमाशंकर सिंह के घर से उनके बेटे जितेंद्र को बुलाया। उसके आते ही नक्सलियों ने उसे गोली मार दी।