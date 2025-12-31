50 हजार का इनामी नक्सली एरिया कमांडर ढेर, एसटीएफ ने मार गिराया; 20 राउंड क्रॉस फायरिंग

संक्षेप: बेगूसराय पुलिस और एसटीएफ की टीम बुधवार दोपहर बाद नोनपुर गांव के पास पहुंची। वहां बहियार में दयानंद को घेर लिया गया। खुद को घिरा देख नक्सलियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी।

बिहार के कुख्यात नक्सली एरिया कमांडर को एसटीएफ ने मार गिराया। बेगूसराय के तेघड़ा थाना क्षेत्र के नोनपुर बहियार में पुलिस से मुठभेड़ में नक्सली एरिया कमांडर दयानंद मालाकार उर्फ छोटू ढेर हो गया। नक्सलियों की फायरिंग में एक जवान को भी गोली लगी है। इससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। दयानंद मालाकार योगेंद्र मालाकार का पुत्र था। वह 50 हजार रुपए का इनामी था। दयानंद पर बेगूसराय के अलावा खगड़िया, मुजफ्फरपुर जिले में एक दर्जन से अधिक मामले दर्ज थे। दोनों तरफ से करीब 20 राउंड गोलियां चलाई गईं।

जानकारी के अनुसार गुप्त सूचना पर बेगूसराय पुलिस और एसटीएफ की टीम बुधवार दोपहर बाद नोनपुर गांव के पास पहुंची। वहां बहियार में दयानंद को घेर लिया गया। खुद को घिरा देख नक्सलियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाईं, जिसमें दयानंद को गोली लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस एनकाउंटर की खबर मिलते ही जिले में सनसनी फैल गयी।

घटना की जानकारी मिलते ही डीआईजी आशीष भारती, एसपी मनीष पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। एसपी मनीष कुमार ने बताया कि नक्सली के साथ एसटीएफ व स्थानीय पुलिस की मुठभेड़ में नक्सलियों की फायरिंग में एक जवान को गोली लगी है। इससे वह जख्मी हुआ है। उसके बाद आत्मरक्षार्थ पुलिस की फायरिंग में नक्सली दयानंद मालाकार को गोली लगी, जिससे उसकी मौत हो गयी है। मामले की जांच की जा रही है।