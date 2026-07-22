बिहार की जदयू विधायक मनोरमा देवी के बेटे से माओवादियों ने मांगी लेवी, झारखंड से कनेक्शन; केस दर्ज

बिहार के गयाजी जिले की बेलागंज विधानसभा सीट से जनता दल (यूनाइटेड) की विधायक मनोरमा देवी के बेटे से लेवी मांगी गई है। भाकमा माओवादियों ने विधायक के बेटे रॉकी यादव से 5 प्रतिशत लेवी मांगी है। इस मामले में अब केस दर्ज करवाया गया है।

बिहार के गयाजी जिले में बेलागंज से जदयू विधायक मनोरमा देवी के बड़े पुत्र एवं संवेदक राकेश रंजन यादव उर्फ रॉकी यादव से भाकपा माओवादी (भारत की कम्युनिस्ट पार्टी) के नाम पर पांच प्रतिशत लेवी मांगने का मामला सामने आया है। इस पूरे मामले में झारखंड कनेक्शन भी उजागर हुआा है। इस संबंध में विधायक मनोरमा देवी के बेटे रॉकी यादव ने मंगलवार को गया शहर के रामपुर थाने में लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तकनीकी जांच शुरू कर दी है।

रामपुर थानाध्यक्ष दिनेश बहादुर सिंह ने बताया कि आवेदन के अनुसार पिछले तीन दिनों से एक व्हाट्सएप नंबर से लगातार कॉल आ रही थी। कॉल करने वाले के व्हाट्सएप प्रोफाइल (स्टेटस) पर भाकपा माओवादी लिखा हुआ था। सोमवार की शाम करीब 4:35 बजे उसी नंबर से एक व्हाट्सएप संदेश भेजा गया, जिसमें कहा गया कि रॉकी यादव झारखंड के चतरा क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य करा रहे हैं, लेकिन अब तक संगठन से संपर्क नहीं किया है। संदेश में मध्य जोनल कमेटी, भाकपा माओवादी के नाम से पांच प्रतिशत लेवी की मांग की गई और लेवी नहीं देने पर काम बंद कराने की चेतावनी भी दी गई।

पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान में जुटी रॉकी यादव ने पुलिस को बताया कि वे झारखंड के चतरा बाईपास क्षेत्र में भारत विकास परियोजना के तहत सड़क निर्माण कार्य करा रहे हैं। साथ ही चतरा में रमिया कंस्ट्रक्शन कंपनी की देखरेख में चल रहे माइंस कार्य का भी उल्लेख आवेदन में किया गया है। इसी परियोजना के संबंध में कथित तौर पर पांच प्रतिशत लेवी मांगी गई है।

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने संबंधित व्हाट्सएप नंबर, कॉल डिटेल और भेजे गए संदेश की तकनीकी जांच शुरू कर दी है। यह पता लगाया जा रहा है कि संदेश भेजने वाला वास्तव में किसी प्रतिबंधित नक्सली संगठन से जुड़ा है या फिर किसी ने माओवादी संगठन का नाम इस्तेमाल कर रंगदारी वसूलने की कोशिश की है। सूत्रों के अनुसार, मामले की जानकारी मिलने के बाद विधायक के छोटे पुत्र जैकी यादव भी चतरा गए थे।

मुख्य बातें-: ● चतरा में निर्माण और माइंस परियोजना को लेकर व्हाट्सएप पर भेजा गया धमकी भरा संदेश

● लेवी नहीं देने पर काम बंद कराने की चेतावनी, गया के रामपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज

● पुलिस तकनीकी जांच में जुटी, माओवादी कनेक्शन और फर्जीवाड़े की हो रही पड़ताल