बिहार में नक्सली कमांडर रहे लखन यादव की गोली मारकर हत्या, कई कांडों का था आरोपी

चरकापत्थर पुलिस ने लाश बरामद कर पोस्टमार्टम के लिये जमुई भेज दिया है। मारा गया नक्सली लखन यादव झाझा जीआरपीएफ रेल हथियार लूट कांड समेत कई नक्सली कांड का आरोपी बताया गया है।
Dec 28, 2025 09:42 am IST
बिहार में एक नक्सली कमांडर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जमुई जिले में चरकापत्थर थाना के चिल्काखार गांव निवासी नक्सली कमांडर रहे लखन यादव की अज्ञात हमलावरों ने शनिवार देर शाम बाराटांड गांव में गोली मारकर हत्या कर दी है। चरकापत्थर पुलिस ने लाश बरामद कर पोस्टमार्टम के लिये जमुई भेज दिया है। मारा गया नक्सली झाझा जीआरपीएफ रेल हथियार लूट कांड समेत कई नक्सली कांड का आरोपी बताया गया है।
