Nawada News: अवैध हथियार रखने के जुर्म में युवक को तीन साल की सजा
Nawada News: अवैध देसी कट्टा और कारतूस रखने के मामले में एक युवक को 3 वर्षों की कारावास और 5 हजार रुपये का अर्थदंड मिला। न्यायिक दंडाधिकारी राहुल किशोर ने यह सजा सुनाई। युवक पर आरोप था कि वह हथियार लहरा रहा था और उसके पास से 10 जीवित कारतूस भी बरामद हुए।
Nawada News: अवैध देसी कट्टा और गोली रखने के जुर्म में एक युवक को 3 वर्ष कारावास तथा 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राहुल किशोर ने शुक्रवार को यह सजा सुनाई। हिसुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत मनमां गांव निवासी चुन्नु सिंह उर्फ चुनचुन सरदार को यह सजा सुनाई गई। मामला हिसुआ थाना कांड संख्या-232/25 से जुड़ा है। अभियोजन पदाधिकारी रवि प्रकाश ने अदालत में अभियोजन का पक्ष रखा।
पुलिस कार्रवाई
जानकारी के अनुसार हिसुआ थाना की पुलिस को सूचना मिली कि सिरसा गांव के समीप एक युवक हथियार लहराते हुए घूम रहा है। सूचना मिलते ही हिसुआ थाना के पुअनि शैलेश कुमार पुलिस बल के साथ वहां पहुंचे। पुलिस को देखते ही वह भागने लगा। जिसे पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक की पहचान मनमां गांव निवासी चुन्नु सिंह उर्फ चुनचुन सरदार के रूप में की गई। गिरफतार युवक के पास से गोली लोडेड एक देसी कट्टा के साथ 10 जिन्दा कारतूस भी बरामद हुआ। घटना के बाबत हिसुआ थाना में कांड दर्ज कराया गया।
अदालत का निर्णय
गवाहों द्वारा अदालत में दिए गये बयान एवं अभियोजन पक्ष द्वारा अदालत में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर चुन्नु सिंह को अवैध देसी कट्टा एवं जिन्दा कारतूस रखने के आरोप में दोषी पाते हुए आर्म्स एक्ट की धारा 25 (1बी) ए के तहत तीन साल कारावास व 3 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके अलावे आर्म्स एक्ट की धारा 26 के तहत एक साल व 2 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। घटना 3 अप्रैल 25 की रात्रि की बताई जाती है। (नवादा से अरविंद कुमार रवि)
प्रश्नोत्तर
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।