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Nawada News: अवैध हथियार रखने के जुर्म में युवक को तीन साल की सजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नवादा
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Nawada News: अवैध देसी कट्टा और कारतूस रखने के मामले में एक युवक को 3 वर्षों की कारावास और 5 हजार रुपये का अर्थदंड मिला। न्यायिक दंडाधिकारी राहुल किशोर ने यह सजा सुनाई। युवक पर आरोप था कि वह हथियार लहरा रहा था और उसके पास से 10 जीवित कारतूस भी बरामद हुए।

Nawada News: अवैध हथियार रखने के जुर्म में युवक को तीन साल की सजा

Nawada News: अवैध देसी कट्टा और गोली रखने के जुर्म में एक युवक को 3 वर्ष कारावास तथा 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राहुल किशोर ने शुक्रवार को यह सजा सुनाई। हिसुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत मनमां गांव निवासी चुन्नु सिंह उर्फ चुनचुन सरदार को यह सजा सुनाई गई। मामला हिसुआ थाना कांड संख्या-232/25 से जुड़ा है। अभियोजन पदाधिकारी रवि प्रकाश ने अदालत में अभियोजन का पक्ष रखा।

ये भी पढ़ें:आर्म्स एक्ट के दोषी को सुनाई तीन साल की सजा

पुलिस कार्रवाई

जानकारी के अनुसार हिसुआ थाना की पुलिस को सूचना मिली कि सिरसा गांव के समीप एक युवक हथियार लहराते हुए घूम रहा है। सूचना मिलते ही हिसुआ थाना के पुअनि शैलेश कुमार पुलिस बल के साथ वहां पहुंचे। पुलिस को देखते ही वह भागने लगा। जिसे पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक की पहचान मनमां गांव निवासी चुन्नु सिंह उर्फ चुनचुन सरदार के रूप में की गई। गिरफतार युवक के पास से गोली लोडेड एक देसी कट्टा के साथ 10 जिन्दा कारतूस भी बरामद हुआ। घटना के बाबत हिसुआ थाना में कांड दर्ज कराया गया।

अदालत का निर्णय

गवाहों द्वारा अदालत में दिए गये बयान एवं अभियोजन पक्ष द्वारा अदालत में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर चुन्नु सिंह को अवैध देसी कट्टा एवं जिन्दा कारतूस रखने के आरोप में दोषी पाते हुए आर्म्स एक्ट की धारा 25 (1बी) ए के तहत तीन साल कारावास व 3 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके अलावे आर्म्स एक्ट की धारा 26 के तहत एक साल व 2 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। घटना 3 अप्रैल 25 की रात्रि की बताई जाती है। (नवादा से अरविंद कुमार रवि)

प्रश्नोत्तर

इस मामले में सजा कितने वर्षों की है?
इस मामले में युवक को 3 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है।
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