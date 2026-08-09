Nawada News: हर मां छह महीने तक अपने बच्चे को कराएं स्तनपान

Nawada News: विश्व स्तनपान सप्ताह दिवस के अवसर पर नवादा सदर प्रखंड के पटवासराय सामुदायिक भवन में इनर व्हील क्लब की सदस्यों ने महिलाओं के बीच जागरूकता का कार्यक्रम चलाया। माँ का दूध बच्चों के लिए लाभदायक है विषय पर क्लब की प्रेसिडेंट रेखा रानी ने बोलते हुए कहा कि हर माँ को 6 महीने तक अपने बच्चे को दूध खुद पिलाना चाहिए। यदि दूध नहीं होता है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। माँ का पहला पीला दूध बच्चे को जानलेवा बीमारियों से बचाता है। 1 से 7 अगस्त तक आयोजित होने वाले विश्व स्तनपान दिवस का उद्देश्य ही यह है कि माँ स्वयं अपने खानपान पर पूरा ध्यान रखने ताकि बच्चे भी स्वस्थ रह सकें। इस क्रम में, पर्यावरण संरक्षण के लिए पॉलीथिन का उपयोग नहीं करने पर भी जोर दिया गया। मौके पर महिलाओं के बीच थैला और बिस्किट्स समेत हॉर्लिंक्स का वितरण किया गया।