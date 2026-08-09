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Nawada News: हर मां छह महीने तक अपने बच्चे को कराएं स्तनपान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नवादा
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Nawada News: विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर नवादा सदर प्रखंड के पटवासराय सामुदायिक भवन में इनर व्हील क्लब ने महिलाओं के बीच जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। क्लब की प्रेसिडेंट रेखा रानी ने माँ का दूध के लाभों पर चर्चा की। इस मौके पर सर्वाइकल कैंसर पर विशेष जानकारी दी गई एवं छात्राओं के बीच सेनेटरी पैड का वितरण किया गया।

Nawada News: हर मां छह महीने तक अपने बच्चे को कराएं स्तनपान

Nawada News: विश्व स्तनपान सप्ताह दिवस के अवसर पर नवादा सदर प्रखंड के पटवासराय सामुदायिक भवन में इनर व्हील क्लब की सदस्यों ने महिलाओं के बीच जागरूकता का कार्यक्रम चलाया। माँ का दूध बच्चों के लिए लाभदायक है विषय पर क्लब की प्रेसिडेंट रेखा रानी ने बोलते हुए कहा कि हर माँ को 6 महीने तक अपने बच्चे को दूध खुद पिलाना चाहिए। यदि दूध नहीं होता है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। माँ का पहला पीला दूध बच्चे को जानलेवा बीमारियों से बचाता है। 1 से 7 अगस्त तक आयोजित होने वाले विश्व स्तनपान दिवस का उद्देश्य ही यह है कि माँ स्वयं अपने खानपान पर पूरा ध्यान रखने ताकि बच्चे भी स्वस्थ रह सकें। इस क्रम में, पर्यावरण संरक्षण के लिए पॉलीथिन का उपयोग नहीं करने पर भी जोर दिया गया। मौके पर महिलाओं के बीच थैला और बिस्किट्स समेत हॉर्लिंक्स का वितरण किया गया।

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सर्वाइकल कैंसर पर जानकारी

इस कार्यक्रम के बाद, पटवासराय उत्क्रमित मध्य विद्यालय में जाकर छात्राओं को सर्वाइकल कैंसर के बारे में बताया गया। क्लब की सेक्रेटरी पुष्पा कुमारी ने बताया कि यह जानलेवा बीमारी है। इससे बचने के लिए वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है। यहां छात्राओं के बीच सेनेटरी पैड का वितरण किया गया। छात्राओं को छाता भी दिया गया। स्कूल प्रांगण में पौधरोपण भी किया गया। स्कूल के छात्रों को 15 अगस्त से संबंधित जानकारी दी गयी और उनके बीच बिस्किट्स के अलावा झंडा व कैप का वितरण किया गया। मौके पर प्रेसिडेंट रेखा रानी, सेक्रेटरी पुष्पा कुमारी, वाईस प्रेसिडेंट अंजना सिन्हा, सावित्री बरनवाल, आशा देवी, रजनी कुमारी के लावा विद्यालय के शिक्षक अवधेश कुमार व मथुरा प्रसाद आदि मौजूद रहे। (नवादा से राजेश मंझवेकर)

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सामान्य प्रश्न

विश्व स्तनपान सप्ताह कब आयोजित किया जाता है?
विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त तक आयोजित होता है।
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