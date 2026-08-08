Nawada News: महिला पुलिसकर्मी से दुर्व्यवहार में दो शराबी गिरफ्तार

Nawada News: नवादा में राह चलती महिलाओं से छेड़खानी करने और हस्तक्षेप करने पर दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों शराब के नशे में थे। एक महिला पुलिसकर्मी के साथ अभद्र व्यवहार भी किया गया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई। स्वेक्षा वर्मा, महिला पुलिसकर्मी, को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है।

Nawada News: नवादा में राह चलती महिलाओं से छेड़खानी करने व हस्तक्षेप करने पर पुलिसकर्मियों व महिला पुलिसकर्मी के साथ अभद्र व्यवहार करने के मामले में दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों शराब के नशे में पाये गये हैं। गिरफ्तार आरोपितों में अर्जुन डोम का 35 वर्षीय बेटा सन्नी डोम व बालेश्वर डोम का 25 वर्षीय बेटा पप्पू डोम शामिल हैं। दोनों नगर थाना क्षेत्र के मिर्जापुर के रहने वाले हैं। मामला गुरुवार की शाम प्रजातंत्र चौक का बताया जाता है।

घटना का विवरण बताया जाता है कि घटना के वक्त दोनों आरोपित शराब के नशे में प्रजातंत्र चौक पर आने-जाने वाली लड़कियों से अभद्र व्यवहार कर रहे थे। उस वक्त वहां यातायात थाने के पांच पुरूष व महिला जवान ड्यूटीरत थे। एक लड़की की शिकायत पर पुलिसकर्मियों ने दोनों को समझाने की कोशिश की। परंतु वे उनसे उलझ गये। इस बीच महिला पुलिसकर्मी स्वेक्षा वर्मा बीच-बचाव करने पहुंची तो दोनों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। इस दौरान चौक पर यातायात बाधित हो गया। मौके पर पहुंची नगर थाने की पुलिस दोनों को पकड़कर सदर अस्पताल लायी। जांच में दोनों के शरीर में अल्कोहल की मात्रा पायी गयी। घटना का वीडियो गुरुवार की रात वायरल हुआ। जिसके बाद वरीय पदाधिकारियों के संज्ञान पर मामला दर्ज किया गया। प्राथमिकी में आरोपितों पर शराब पीकर हंगामा करने, महिला राहगीरों के साथ अभद्र व्यवहार करने, पुलिसकर्मियों व महिला पुलिसकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करने तथा सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप हैं।

स्वेक्षा वर्मा का कार्य महिला पुलिसकर्मी स्वेक्षा वर्मा अपनी कर्तव्यपरायणता और सख्त कार्यशैली के कारण चर्चा में रही हैं। ई-रिक्शा चालकों द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई को लेकर वे कुछ दिनों पूर्व उनके निशाने पर थीं। उन्हें धमकी भी मिली थी। उनका उत्कृष्ट प्रदर्शन व महिला पुलिस के रूप में उनकी प्रभावकारी छवि के कारण उन्हें डीएम व एसपी द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। गत वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह में तथा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर उन्हें पदाधिकारियों के हाथों प्रशस्ति पत्र मिल चुका है। (नवादा से अरविंद कुमार रवि)