Nawada News: बिजली कटौती से नाराज ग्रामीणों ने पीएसएस का किया घेराव
Nawada News: बिजली कटौती से नाराज ग्रामीणों ने मेसकौर पावर सबस्टेशन का घेराव किया और विभाग के खिलाफ विरोध जताया। नरौली और चौगाव गांव के ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें पिछले कई दिनों से पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही है, जिससे घरेलू कार्य और खेती प्रभावित हो रही है। बिजली विभाग ने ओवरलोड की समस्या के समाधान का आश्वासन दिया।
Nawada News: बिजली कटौती से नाराज ग्रामीणों ने रविवार को मेसकौर पावर सबस्टेशन का घेराव किया। इस दौरान विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सिरदला प्रखंड के नरौली एवं चौगाव गांव के कई ग्रामीण पीएसएस पहुंचे और अनियमित विद्युत आपूर्ति को लेकर अपना विरोध जताया। इतना ही नहीं उग्र ग्रामीणों ने मेसकौर प्रखंड क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति भी ठप करवा दिया। जिससे मेसकौर क्षेत्र के उपभोक्ताओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस वहां पहुंची और लोगों को शांत कराया।
विद्युत आपूर्ति की समस्या
नरौली और चौगांव के ग्रामीणों का आरोप था कि पिछले कई दिनों से उनके गांवों में पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही है। बार-बार बिजली कटने से घरेलू कार्यों के साथ-साथ खेती भी प्रभावित हो रही है। इन दिनों धान रोपनी और सिंचाई का कार्य जोरों पर है, जिसके कारण किसान मोटर पंप का अधिक उपयोग कर रहे हैं। इससे संबंधित फीडर पर अतिरिक्त लोड पड़ रहा है और बार-बार बिजली आपूर्ति बाधित हो रही है। जानकारी के अनुसार, नरौली और चौगाव गांव प्रशासनिक रूप से सिरदला प्रखंड के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इन गांवों को बिजली की आपूर्ति मेसकौर विद्युत शक्ति उपकेंद्र से की जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि ओवरलोड की समस्या का समाधान करने की जिम्मेदारी संबंधित विभाग की है, लेकिन इसका खामियाजा उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ रहा है। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने कहा कि उन्हें पर्याप्त और नियमित बिजली उपलब्ध कराई जाए। उनका यह भी कहना था कि बिजली की समस्या का स्थायी समाधान किया जाए ताकि खेती और दैनिक जीवन प्रभावित न हो।
कृषि कार्य का प्रभाव
कृषि कार्य के चलते फीडरों पर अधिक लोड इस संबंध में मेसकौर के कनीय विद्युत अभियंता देवेंद्र कुमार ने बताया कि वर्तमान में कृषि कार्य के कारण फीडरों पर अधिक लोड है। इसी वजह से सभी क्षेत्रों में एक साथ निर्बाध बिजली देना संभव नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि अब बिजली आपूर्ति रोटेशन प्रणाली के तहत की जाएगी, ताकि सभी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को निर्धारित समय के अनुसार समान रूप से बिजली मिल सके। हालांकि, प्रदर्शन के बाद स्थिति सामान्य हुई और बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई। विभाग ने उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील करते हुए आश्वासन दिया कि ओवरलोड की समस्या को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। (मेसकौर से रविन्द्र कुमार सिन्हा)
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