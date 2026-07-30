Nawada News: दुष्कर्म के शक में घी व्यवसाई की पिटाई
Nawada News: हिसुआ के महबतपुर वार्ड नंबर एक में एक गhee विक्रेता को एक 9 वर्षीय बच्ची से बलात्कार का झूठा आरोप लगाकर ग्रामीणों ने बेरहमी से पीटा। गहरे जख्मों के कारण उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। पुलिस ने कहा कि यह मामला गलतफहमी और अफवाहों से प्रेरित है। जांच जारी है।
Nawada News: हिसुआ थानाक्षेत्र के महबतपुर वार्ड नंबर एक में घी बेचने आए एक व्यवसाई को एक नौ वर्षीय बच्ची से बलात्कार करने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने जमकर पीट दिया। इस घटना में घी व्यवसाई बुरी तरह जख्मी हो गया। उसे गंभीर अवस्था में डायल 112 पुलिस टीम नें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। पुलिस के मुताबिक सारा मामला गलतफहमी की वजह से हुआ। वहीं घी व्यवसाई खगड़िया जिले के खगड़िया थाना अंतर्गत मथार निवासी स्वर्गीय लक्ष्मी यादव के पुत्र टुनटुन यादव वर्तमान समय में नवादा मिर्जापुर में किराये के कमरा लेकर गांव-गांव घूमकर घी बेचने का कार्य करता है।
पुलिस के अनुसार मामला पुरी तरह अफवाहों से भरा प्रतीत होता है। जांच के उपरांत सारे तथ्य सामने आने की संभावना है। (हिसुआ से उदय कुमार सिन्हा)
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