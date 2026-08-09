Nawada News: सावन में हरे रंग की चूड़ी और साड़ियों का बाजार हुआ गुलजार

Nawada News: पवित्र सावन के महीने में नवादा जिले के बाजारों में हरे रंग के परिधानों और सौंदर्य प्रसाधनों की मांग बढ़ गई है। महिलाओं की खासी भीड़ ग्रामीण इलाकों और मुख्य बाजारों में उमड़ रही है। हरे रंग के साड़ियों, चूड़ियों और मेहंदी की बिक्री में वृद्धि देखी गई है। दुकानदारों को बिक्री बढ़ने की उम्मीद है।

Nawada News: पवित्र सावन के महीने में नवादा जिले के बाजारों में रौनक छा गई है। हरियाली और खुशहाली के प्रतीक सावन महीने में हरे रंग के परिधानों और सौंदर्य प्रसाधनों की मांग काफी बढ़ गयी है। नवादा शहर के मुख्य बाजारों से लेकर जिले के ग्रामीण इलाकों की दुकानों तक महिलाओं की खासी भीड़ उमड़ रही है। विशेषकर हरे रंग की साड़ियों, सूट, चूड़ियों और सोलह शृंगार की सामग्रियों से पूरा बाजार गुलजार है और स्थानीय अच्छी बिक्री से खुश दिखाई दे रहे हैं।

सौंदर्य प्रसाधनों में वृद्धि सावन में हरे रंग का पारंपरिक और धार्मिक महत्व होने के कारण सौंदर्य प्रसाधनों की दुकानों पर भी महिला ग्राहकों का तांता लगा हुआ है। दुकानदार जितेन्द्र गोस्वामी ने बताया कि कांच, मेटल, लाख और स्टोन वर्क से सजी हरे रंग की चूड़ियों के नए-नए डिजाइन महिलाओं को खूब लुभा रहे हैं। इसके साथ ही मेहंदी, बिंदी, पायल, बिछिया और सोलह शृंगार की अन्य वस्तुओं की बिक्री में उछाल आया है। जहां शादीशुदा महिलाएं पारंपरिक शृंगार सामग्री को प्राथमिकता दे रही हैं, वहीं युवतियां आधुनिक और ट्रेंडी डिजाइन की चूड़ियों व प्रसाधनों को पसंद कर रही हैं।

कपड़ा बाजार की स्थिति कपड़ा बाजार में बढ़ी मांग, साड़ियों की सबसे अधिक मांग जिले का कपड़ा बाजार महिला ग्राहकों से सराबोर है। नवादा शहर के मेन रोड, प्रजातंत्र चौक, विजय बाजार, पार नवादा और पुरानी बाजार सहित अन्य प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों में सुबह से लेकर देर शाम तक खरीदारी का दौर जारी है। दुकानदारों ने सावन के विशेष महत्व को ध्यान में रखते हुए कपड़ों का फ्रेश स्टॉक उतार दिया है। बाजार में जॉर्जेट, शिफॉन, कॉटन, सिल्क और बनारसी फैब्रिक में हरे रंग की साड़ियों की ज़बरदस्त मांग है। महिलाएं अपनी पसंद और बजट के अनुसार हल्की व भारी कढ़ाई, प्रिंटेड, वर्क वाली तथा तारा-सितारा लगी साड़ियों की खरीदारी कर रही हैं। युवतियों में हरे रंग के सूट और लहंगे का क्रेज साफ देखा जा सकता है। बाजार में 500 रुपये से लेकर 10 हजार रुपये तक की साड़ियों की रेंज उपलब्ध है। स्थानीय कपड़ा व्यापारियों का कहना है कि हर वर्ग के ग्राहकों की पसंद और क्षमता को ध्यान में रखकर स्टॉक मंगाया गया है, जिससे सभी को अपनी पसंद का सामान आसानी से मिल रहा है।

दुकानदारों की उम्मीदें दुकानदारों के चेहरे खिले, बिक्री में और बढ़ोतरी की उम्मीद सावन की शुरुआत के साथ ही खरीदारी ने रफ्तार पकड़ ली है। नवादा के दुकानदारों का कहना है कि पिछले वर्षों की तुलना में इस बार शुरुआती दिनों से ही बेहतर दुकानदारी हो रही है। अच्छी ग्राहकी होने से व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं। व्यवसायियों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और रक्षा बंधन जैसे त्योहार के नजदीक आने के साथ ही बाजारों में ग्राहकों की संख्या और बिक्री कई गुना अधिक बढ़ जाएगी। दुकानदारों ने कहा कि रक्षा बंधन के आसपास कुछ और फ्रेश तथा क्रेजी सामग्रियां बिक्री के लिए उपलब्ध करायी जाएंगी। निश्चित रूप से इससे दुकानदारी और बेहतर हो सकेगी। (नवादा से राजेश मंझवेकर)