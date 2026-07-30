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Nawada News: जिलास्तर पर कैंप लगाकर सेवा पुस्तिका खोलने का काम हो

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नवादा
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Nawada News: अराजपत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ ने जिला पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें 12 वर्षों की सेवा पूर्ण करने वाले शिक्षकों को अगले वेतनमान में प्रोन्नति की मांग की गई। जिलाध्यक्ष ने यह भी बताया कि उनके ब्लॉक से प्रोन्नति के लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और शिक्षकों की सेवा पुस्तिका भी नहीं खोली गई है।

Nawada News: जिलास्तर पर कैंप लगाकर सेवा पुस्तिका खोलने का काम हो

Nawada News: अराजपत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ की जिला इकाई ने संघ के जिलाध्यक्ष दिनेशनाथ पासवान ने शिक्षक समस्याओं का निराकरण के लिए जिला पदाधिकारी को बुधवार को ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष ने कहा कि विभागीय नियमानुसार बेसिक ग्रेड के शिक्षक पद पर योगदान की तिथि से अथवा अनुमान्य प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि से न्यूनतम 12 वर्ष लगातार संतोषजनक पूर्ण करते हैं तथा अन्य अहर्ता रखते हैं उन्हें अगले वेतनमान में प्रोन्नति की कार्रवाई करने का निर्देश है। इसके आधार पर डीपीओ स्थापना ने स्थानीय निकाय के तहत नियुक्तविशिष्ट शिक्षक को 12 वर्षों की सेवा पूर्ण होने के बाद अगले वेतनमान में कालबद्ध प्रोन्नति का आदेश दिया है।

जिले के किसी प्रखंडों से शिक्षकों के प्रोन्नति के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। अभी तक एक भी शिक्षक की सेवा पुस्तिका नहीं खोली गई है। जिससे शिक्षकों में असंतोष है। उन्होंने डीएम से नियोजित /विशिष्ट शिक्षक/ विद्यालय अध्यापकों की सेवा-पुस्तिका का संधारण जिला मुख्यालय में हीं कैंप लगाकर प्रखंडवार किए जाने की मांग की है। जिला सचिव अजय कुमार ने कहा कि विशिष्ट शिक्षक से प्रधान शिक्षक/ प्रधानाध्यापक बनने वाले उन सभी शिक्षकों का बकाया वेतन विभाग द्वारा नहीं दिया जा रहा है। (नवादा से शशि भूषण पाठक)

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