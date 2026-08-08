Nawada News: नो एंट्री में घुसे ट्रक ने बीएड छात्रा को रौंदा, मौत, ममेरा भाई घायल

Nawada News: नवादा शहर में नो एंट्री के दौरान कथित रूप से अवैध तरीके से घुंसे एक ट्रक की चपेट में आने से बीएड की एक छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में उसका ममेरा भाई घायल हो गया। मौके पर भीड़ ने सड़क जाम कर दिया और नो एंट्री का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

Nawada News: नवादा शहर में नो एंट्री के दौरान कथित रूप से अवैध तरीके से घुंसे एक ट्रक की चपेट में आने से बीएड की एक छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई। जबकि बाइक चला रहा उसका ममेरा भाई घायल हो गया। हादसा शुक्रवार की दोपहर करीब 1:30 बजे नवादा-बिहारशरीफ मार्ग पर आईटीआई गेट के समीप की है। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और आक्रोशित लोगों ने कुछ देर के लिए सड़क जाम कर विरोध-प्रदर्शन किया। मृतका की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के केन्दुआ गांव के निवासी संजीव कुमार की 19 वर्षीय पुत्री अंकिता कुमारी के रूप में हुई है। वह बीएड की छात्रा थी। उसने हाल ही में बीएड में नामांकन लिया था। क्लास ज्वाइन करने के लिए वह अपनी ड्रेस सिलवाने ममेरे भाई के साथ बाइक से नवादा शहर जा रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रहे एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में अंकिता की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घायल ममेरा भाई को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

समझा बुझा कर भीड़ को शांत कराया घटना की सूचना मिलते ही नवादा के सर्किल इंस्पेक्टर पंकज कुमार झा, नगर थानाध्यक्ष उमाशंकर सिंह तथा आईटीआई टीओपी प्रभारी अमर कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने लोगों को समझा-बुझाकर स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को जब्त कर यातायात थाना परिसर में सुरक्षित रखा है। बताया जा रहा है कि ट्रक एफसीआई से संबंधित है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि पुलिस द्वारा की जानी बाकी है।

नो एंट्री पर कार्रवाई की मांग हादसे के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखा गया। लोगों का आरोप था कि शहर में नो एंट्री के बावजूद भारी वाहनों का प्रवेश लगातार कराया जाता है, जिसके कारण पहले भी इस स्थान पर कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। प्रदर्शनकारियों ने नो एंट्री का उल्लंघन कराने वाले जिम्मेदार अधिकारियों एवं संबंधित लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। घटना के बाद ट्रक का चालक फरार हो गया। पुलिस अधिकारियों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद लोगों ने जाम समाप्त कर दिया।

परिजनों में मचा कोहराम घटना के बाद मृतका के परिजनों में कोहराम मच गया। मृतका के परिजन घटना की सूचना पर सदर अस्पताल पहुंचे। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने अन्वीक्षण रिपोर्ट तैयार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। एसएचओ उमाशंकर सिंह ने बताया कि परिजनों के बयान के आधार पर मामले में यातायात थाने में प्राथमिकी दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। (नवादा से अरविंद कुमार रवि)