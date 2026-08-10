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Nawada News: जिले के निजी स्कूलों में अपार कार्ड बनाने की गति काफी धीमी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नवादा
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Nawada News: जिले में निजी स्कूली छात्रों के लिए अनिवार्य अपार कार्ड बनवाने की प्रक्रिया धीमी चल रही है। सिर्फ 18 फीसदी बच्चों का अपार आईडी तैयार हुआ है। विशेषज्ञों के अनुसार, आधार कार्ड का न होना मुख्य कारण है। सरकारी स्कूलों में स्थिति बेहतर है, लेकिन निजी स्कूलों में बच्चों का 38 प्रतिशत अभी भी डिजिटल पहचान से वंचित है।

Nawada News: जिले के निजी स्कूलों में अपार कार्ड बनाने की गति काफी धीमी

Nawada News: जिले में निजी स्कूली छात्रों के लिए अनिवार्य किए गए अपार कार्ड (ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री) बनाने की प्रक्रिया अभी धीमी है। विभाग के लगातार निर्देशों के बावजूद निजी स्कूलों में अभी तक सिर्फ 18 फीसदी बच्चों का ही अपार आईडी तैयार हो पाया है।

पंजीकृत निजी स्कूलों की जानकारी

निजी स्कूलों की अपार आईडी के निर्माण में रुचि नहीं लेने के कारण बच्चों का ससमय अपार जनरेट नहीं हो पा रहा है। डीपीओ एसएसए वर्षा ने बताया कि जिले में 476 पंजीकृत निजी स्कूल हैं। जिनमें 73127 बच्चों का अपार आईडी बनाया जाना है। जिसमें से अभी तक 13193 बच्चों का ही अपार आईडी बन पाया है। उन्होंने बताया कि निर्देश के बावजूद अपार आईडी नहीं बनाने वाले निजी स्कूलों की मान्यता रद्द करने के लिए राज्य को पत्र भेजा जाएगा।

छात्रों को हो सकती है परेशानी

अपार आईडी तैयार नहीं होने पर छात्रों को विभिन्न शैक्षणिक योजनाओं और सुविधाओं का लाभ लेने में परेशानी हो सकती है। 59 हजार बच्चों का नहीं बना अपार जानकारी के मुताबिक जिले में निजी स्कूलों में अभी तक 59934 बच्चों का अपार आईडी नहीं बना है। कई ऐसे भी छात्र हैं जिनका आधार अभी तक नहीं बना है। विभाग की ओर से बार-बार सभी बच्चों का आधार और अपार कार्ड बनवाने के निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रक्रिया की रफ्तार अपेक्षा के मुताबिक नहीं बढ़ पाई है।

सरकारी स्कूलों की स्थिति

सरकारी स्कूलों में स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है, लेकिन निजी स्कूलों में अपार कार्ड बनाने की प्रगति काफी धीमी बताई जा रही है। सरकारी स्कूलों के लगभग 80 फीसदी बच्चों का अपार कार्ड बन चुका हैं, जबकि करीब 20 प्रतिशत बच्चों का अपार बनना अभी बाकी है। वहीं निजी स्कूलों के 18 फीसदी बच्चों का ही अपार कार्ड बना हैं, यानी जिले में करीब 38 प्रतिशत छात्र अभी भी इस डिजिटल पहचान से वंचित हैं।

विशेषज्ञों की राय

विशेषज्ञों की मानें तो अपार कार्ड नहीं बनने की सबसे बड़ी वजह कई बच्चों का आधार कार्ड न होना या आधार से जुड़ी जानकारी में त्रुटि होना है। इसके अलावा अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन की ओर से आवश्यक विवरण समय पर उपलब्ध नहीं कराने से भी प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। दरअसल, अपार आईडी भारत सरकार की ओर से शुरू की गई 12 अंकों की यूनिक डिजिटल छात्र पहचान है, जिसे वन नेशन, वन स्टूडेंट आईडी के रूप में भी जाना जाता है। इसके जरिए प्रारंभिक से लेकर उच्च शिक्षा तक छात्रों के सभी शैक्षणिक रिकॉर्ड, मार्कशीट और प्रमाणपत्र डिजिटल रूप से सुरक्षित रखे जा सकते हैं। इससे स्कूल बदलने, उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने या नौकरी के लिए आवेदन करते समय दस्तावेजों की जांच और ट्रांसफर की प्रक्रिया भी आसान हो जाती है।

सरकारी स्कूलों का प्रदर्शन

सरकारी स्कूलों में निजी स्कूलों की अपेक्षा अपार आईडी बनाने की गति कुछ अच्छी है। जिले में करीब दो हजार सरकारी स्कूल हैं। जिनमें करीब 80 फीसदी बच्चों का अपार आईडी बन सका है। 20 फीसदी बच्चों का अपार आईडी अभी बनना बाकी है। जिले में सरकारी स्कूलों के करीब तीन लाख बच्चों का अपार आईडी बनाया जाना है। जिसमें अभी तक करीब चालीस हजार बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है। हालांकि आधार कार्ड बनाने के लिए विशेष शिविर का आयोजन प्रखंडों में किया जा रहा है। जिससे बच्चों के आधार कार्ड बनाया जाना सुलभ हुआ है। अपार कार्ड बनाने के लिए आधार का होना जरूरी है। बिना आधार कार्ड के अपार बनना संभव नहीं है। इसके साथ ही अपार कार्ड बनाने के लिए अभिभावकों की सहमति भी जरूरी है। कुछ मामलों में अभिभावकों की सहमति नहीं मिलने से भी अपार का निर्माण नहीं हो पा रहा है। (नवादा से शशि भूषण पाठक)

सामान्य प्रश्न

निजी स्कूलों में कितने बच्चों का अपार आईडी अभी तक बना है?
निजी स्कूलों में अभी तक सिर्फ 13193 बच्चों का अपार आईडी बना है।
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