Nawada News: सावन माह का आरंभ आज से, मंदिर सज-धज कर तैयार

Nawada News: श्रावण माह गुरुवार से आरम्भ हो रहा है। श्रद्धालु शिवभक्त अपनी पूजा की तैयारियां पूरी कर चुके हैं। इस अवसर पर शिवालयों की सजावट, साफ-सफाई और लाइटिंग का कार्य अंतिम चरण में है। सावन के महीनें में विशेष पूजा के लिए भक्तों में अत्यधिक उत्साह है।

Nawada News: पावन श्रावण माह गुरुवार से आरंभ हो रहा है। श्रद्धालु शिवभक्त अपने ईष्टदेव के पूजन की तैयारियों को अंतिम रूप दे चुके हैं। भोले भंडारी के सबसे प्रिय माह सावन के अवसर पर जिले के शिवालयों की साफ-सफाई और साज-सज्जा का कार्य पूर्ण हो चुका है। पहले दिन से ही देवों के देव महादेव का पूजन शुरू हो जाएगा, जबकि इसके साथ ही, 03 अगस्त को पहली सोमवारी का पूजन होगा, जिसको लेकर भी शिवालयों में सारी व्यवस्था अभी से ही दुरुस्त कर ली जा रही है। मंदिरों के आस-पास फूल-माला और पूजा सामग्री की अस्थायी दुकानें भी खुल चुकी हैं। तमाम तैयारियों के बीच गुरुवार से श्रावण माह में होने वाली पूजा-अर्चना का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जिले के सभी मंदिरों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पट खुलने से पूर्व सभी मंदिरों में भगवान के शृंगार और पूजन की खास तैयारी की गई है, जो मंदिरों के पुजारी ब्रह्ममुहूर्त में पूर्ण करेंगे।

तांडव की रौनक मंदिरों में साफ-सफाई से लेकर सजावट का कार्य युद्धस्तर किया जा रहा है, जो अंतिम चरण में है। बुधवार को गुरु पूर्णिमा रहने के कारण श्रावण माह की पूर्व संध्या पर भी मंदिर परिसरों में खासी गहमागहमी रही। अब श्रावण माह के आरंभ में महज 12 घंटों से भी कम समय रह गया है, जिसको लेकर शिवभक्तों की उत्सुकता परवान पर पहुंच गई है।

विशेष लाइटिंग व्यवस्था शहर के प्रमुख श्री शोभनाथ पंचमुखी मंदिर में लाइटिंग पर खास जोर दिया जा रहा है। अहले सुबह पट खुलने से पूर्व से ही यहां श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगती है। इसलिए यहां बेहतर लाइट की व्यवस्था सुरक्षात्मक रूप से भी किया जा रहा है जबकि मंदिर परिसर भव्य और आकर्षक लगे, इसका ध्यान रख कर भी रंगीन रोशनी से सजावट जारी है। इसके अलावा शहर के साहेब कोठी मंदिर की सजावट भी अंतिम चरण में है। जबकि शहर के मंदिरों में से बहुत कम समय में आकर्षण का केन्द्र बन चुके गोवर्द्धन मंदिर में भी श्रावणी पूजन को लेकर भव्य तैयारियां जारी है। यहां तो पूर्व से ही शानदार लाइटिंग है लेकिन मंदिर की साफ-सफाई नए सिरे से की जा रही है। इन मंदिरों में सबसे अधिक भीड़ उमड़ती है, इस कारण उसी अंदाज में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सावन की पहली सोमवारी को लेकर शहर के साथ ही जिले भर के सभी शिव मंदिरों को चकाचौंध रोशनी से सजा दिया गया है। कई मंदिरों में अभी कार्य जारी ही है।

महामंत्रों की गूंज पूरे महीने मंदिरों में गूंजेंगे भगवान शिव के जयकारे मंदिरों के पुजारियों ने बताया कि सावन के महीने में शिवभक्त पूजा-पाठ कर भगवान शिव की अराधना करते हैं। दूध, जल, फल, पुष्प, बेलपत्र आदि चढ़ाते हैं और भगवान को प्रसन्न करते हैं। सावन के पूरे महीने शिवालयों और मंदिरों में विशेष पूजा होती है। शोभनाथ पंचमुखी मंदिर के पुजारी शिवाकांत पांडेय उर्फ मन्टू पांडये ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। वॉलेंटियर लगातार व्यवस्था में जुटे रहेंगे। बाबानगरी देवघर जाने वाले कांवरियों की आवाजाही के कारण इस मंदिर की रौनक और भी बढ़ जाती है, जिसको लेकर भी तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है। श्रद्धालु शिवभक्तों की बड़ी आवाजाही को लेकर मंदिरों में भजन-कीर्तन के साथ ही भोले भंडारी के जयकारे गुंजायमान रहेंगे। ---------------------- बाबा भोलेनाथ के पूजन से होती सभी मनोकामना : पं. जितेन्द्र नवादा। भगवान शिव की पूजा के लिए सावन माह को अहम माना जाता है। पूरे सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से सबकी मनोकामना पूरी हो जाती है। जिले के मंझवे निवासी कर्मकांडी पंडित जितेन्द्र पांडेय ने बताया कि ऐसी मान्यता है कि सावन के सोमवार का व्रत रखने वाले भक्तों की हर इच्छा भगवान भोलेनाथ पूरी करते हैं। इसके अलावा, अभी तक जिनकी शादी नहीं हुई है, उन्हें भी भगवान शिव अच्छे वर का वरदान देते हैं। साथ ही जिनकी शादी हो चुकी है, उन्हें सुखद वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद देते हैं। इस बार के सावन में चार सोमवारी का ही सुयोग है। शिव आराधना के पावन अवसर को लेकर श्रद्धालु शिवभक्तों में एक अलग ही उत्साह दिख रहा है। ------------------ श्रावण माह के पावन सोमवारी: 3 अगस्त 2026 (सोमवार) - पहली सोमवारी 10 अगस्त 2026 (सोमवार) - दूसरी सोमवारी 17 अगस्त 2026 (सोमवार) - तीसरी सोमवारी 24 अगस्त 2026 (सोमवार) - चौथी सोमवारी

बाजार की चहल-पहल नवादा। गुरुवार से सावन महीने की शुरुआत को लेकर बाजार आगवानी को तैयार है। सावन में हरे रंग का भी विशेष महत्व है। इससे बाजार गेरुआ के साथ ही हरे रंग में रंग गया। सावन को लेकर महिलाओं में विशेष उत्साह होता है। महिलाएं सावन की खरीदारी के लिए बुधवार को लगातार बाजार पहुंचती रहीं। खासकर श्रृंगार एवं कपड़े की दुकानों पर भीड़ लगी रही। हरे रंग की चूड़ियां, बिंदी, नाखून पॉलिश, हरे रंग की साड़ियां एवं अन्य प्रसाधन की मांग अधिक हो रही है। इसके लिए व्यवसायी लोग पहले से ही तैयारी कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त कपड़े की दुकानों पर गेरुआ रंग के कपड़े टी- शर्ट, पैंट, गमछा सजने लगा है। बड़े दुकानों से लेकर फुटपाथ दुकान भी सजकर तैयार है। खासकर श्रृंगार एवं कपड़े की दुकानों पर भीड़ लगने लगी है। बाजार में महिला दुकानदार मीना देवी ने बताया कि सावन महीने में हरी चूड़ियों की मांग सबसे अधिक होती है। श्रृंगार सामग्री के दुकानदार जितेंद्र गोस्वामी ने बताया कि सावन के महीने में लग्न के दिनों की तरह आमदनी होती है। सावन महीने का हम लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। (नवादा से राजेश मंझवेकर)