Nawada News: संकट : नवादा के तीनों बिस्कोमान केंद्रों में दस दिनों से खाद नहीं
Nawada News: धान की रोपाई के इस महत्वपूर्ण समय में नवादा के किसानों को खाद की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। बिस्कोमान केंद्रों पर खाद अनुपलब्ध है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। वहीं, खुले बाजार में महंगे दामों पर खाद खरीदने को मजबूर हो गए हैं। प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की जा रही है।
Nawada News: धान की रोपाई के इस सबसे महत्वपूर्ण समय में नवादा जिले के किसानों को खाद की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। खरीफ फसल की रोपाई के बीच बिस्कोमान के जरिए मिलने वाले खाद का संकट गहरा गया है। पिछले दस दिनों से जिले के तीनों प्रमुख बिस्कोमान केंद्रों नवादा, वारिसलीगंज और रजौली में खाद पूरी तरह से अनुपलब्ध है। इस कारण किसानों की चिंता काफी बढ़ गई है और वे दर-दर भटकने को मजबूर हैं। सबसे बड़ी परेशानी तो यह है कि रोज-ब-रोज किसान बिस्कोमान केन्द्र पहुंच रहे हैं और लगातार पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन कब तक खाद आएगा, यह जानकारी भी उन्हें नहीं दी जा रही है। बस यही कहा जा रहा है कि जल्द ही रैक लगने वाला है।
खुले बाजार में कालाबाजारी
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