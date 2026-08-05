Nawada News: रजौली में पुलिया टूटने से पांच सौ घरों का संपर्क कटा

Nawada News: सोमवार रात भारी बारिश के बाद धनार्जय नदी पर बने ह्यूम पाइप पुलिया के बह जाने से भंडरा, राधे बिगहा और चांदेवारा गांव के करीब 500 घरों का संपर्क मुख्यालय से कट गया है। छोटे बच्चों को खतरनाक हालात में गुजरना पड़ रहा है। प्रशासन ने समस्या का संज्ञान लिया है और जल्द ही समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है।

Nawada News: सोमवार की रात हुई मूसलाधार बारिश के बाद जोगियामारण पंचायत के भंडरा गांव के समीप धनार्जय नदी पर बनी ह्यूम पाइप पुलिया तेज बहाव में बह गई। फलस्वरुप भंडरा, राधे बिगहा और चांदेवारा गांव के करीब 500 घरों का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से पूरी तरह कट गया है। पुलिया टूटने के बाद अब वहां सिर्फ गहरा कटाव और खतरनाक खाई बची है। छोटे-छोटे स्कूली बच्चे पानी और कीचड़ के बीच से होकर गुजरने को मजबूर हैं। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है।

ग्रामीणों की व्यथा स्थानीय ग्रामीण कुंदन कुमार, प्रमोद कुमार यादव, गोपाल सिंह, भोला सिंह, अमरेंद्र सिंह, कौशल, गोलू और दिनेश यादव ने बताया कि इस रास्ते से आम लोगों के साथ-साथ रेलवे का काम कर रही कंपनी के भारी वाहन भी गुजरते हैं। भारी वाहनों के दबाव से रास्ता और ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गया है। ग्रामीणों अमरेंद्र सिंह, ईश्वर राम, ब्रह्मदेव यादव और रंजीत राम का कहना है कि समस्या को लेकर कई बार प्रशासन से शिकायत की गई। हर बार सिर्फ आश्वासन मिला। बोर्ड पर योजनाएं दर्ज हैं, फाइलें चल रही हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं। संपर्क टूटने से सबसे ज्यादा परेशानी बीमार लोगो को हो रही है। अस्पताल ले जाने में घंटों लग जा रहे हैं।

प्रशासन की प्रतिक्रिया प्रशासन ने लिया संज्ञान इस संबंध में बीडीओ संजीव झा ने बताया कि पुलिया बहने की जानकारी मिलते ही उन्होंने संज्ञान लिया है। उन्हें पूर्व की संस्तुति की पूरी जानकारी नहीं थी, लेकिन जनता की परेशानी देखते हुए सुबह ही संबंधित पक्षों को रास्ता जल्द आवागमन योग्य बनाने का निर्देश दे दिया है। वहीं पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता मनोज कुमार ने माना कि छोटे ह्यूम पाइप की जगह यहां बड़े पुल की जरूरत है ताकि पानी का उचित डिस्चार्ज हो सके। उन्होंने आश्वस्त किया कि समस्या का संज्ञान लिया गया है और अगले दो दिनों के भीतर रास्ते को बहाल करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। (रजौली से राजेश कुमार)