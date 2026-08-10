Nawada News: दूसरी सोमवारी : महालक्ष्मी योग व सोम प्रदोष व्रत के दुर्लभ संयोग में होगी पूजा

Nawada News: पवित्र श्रावण मास की दूसरी सोमवारी इस बार अत्यंत विशेष और फलदायी मानी जा रही है। धार्मिक दृष्टिकोण से इस दिन सावन सोमवार और सोम प्रदोष व्रत का एक साथ अत्यंत दुर्लभ के अलावा शुभ महालक्ष्मी योग का संयोग बन रहा है। इस अद्भुत संयोग में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा-अर्चना करने से श्रद्धालुओं को मनोवांछित फल और दु:खों से मुक्ति मिलने की मान्यता है, जिसको लेकर श्रद्धालु शिवभक्तों में खासा उत्साह है। साथ ही, महालक्ष्मी योग भी विशेष फलदायी साबित होगा। ​सावन की दूसरी सोमवारी को लेकर नवादा जिले के तमाम प्रमुख शिव मंदिरों और देवालयों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शहर के प्रसिद्ध श्री शोभनाथ पंचमुखी महादेव मंदिर, साहेब कोठी शिव मंदिर, संकट मोचन मंदिर परिसर स्थित शिवालय, प्रख्यात गोवर्धन मंदिर के साथ-साथ जिले के विभिन्न प्रखंडों के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया है। सोमवार तड़के से ही शिवभक्तों की भारी भीड़ के जलाभिषेक के लिए जुटने की संभावना को देखते हुए मंदिर समितियों और स्थानीय प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ​