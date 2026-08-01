Nawada News: आरटीपीएस के कर्मियों के कार्यों पर जताई नाराजगी
Nawada News: प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि संजय यादव ने सीओ और RTPs कर्मियों के कार्यों पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कार्यशैली में सुधार के लिए एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है। प्रमुख प्रतिनिधि ने कहा कि नागरिकों को जाति, आय, और निवास प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए परेशान होना पड़ रहा है।
Nawada News: प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि एवं पैक्स अध्यक्ष संजय यादव ने सीओ एवं आरटीपीएस कर्मियों के कार्यों पर नाराजगी जताया है। उन्होंने कार्यशैली में सुधार करने के लिए एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है। इस दौरान प्रमुख रीना राय एवं उप प्रमुख अनंत कुमार उर्फ नवीन यादव भी मौजूद रहे। प्रमुख प्रतिनिधि ने कहा कि उन्हें लगातार आम जनता की शिकायतें मिल रही हैं। उनका आरोप है कि अंचलाधिकारी के पदभार संभालने के बाद से फरियादियों के साथ उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा है। जाति, आय, निवास सहित अन्य प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए छात्र, किसान एवं आम नागरिकों को बार-बार कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि राशन कार्ड सहित अन्य सरकारी योजनाओं के लिए जाति, आय एवं निवास प्रमाण-पत्र आवश्यक हैं। अधिकांश सेवाएं ऑनलाइन होने के बावजूद बिना सत्यापन के आवेदन निरस्त कर दिए जाते हैं तथा सत्यापन के नाम पर लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। (कौआकोल से शिव शंकर सिंह)
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।