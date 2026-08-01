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Nawada News: आरटीपीएस के कर्मियों के कार्यों पर जताई नाराजगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नवादा
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Nawada News: प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि संजय यादव ने सीओ और RTPs कर्मियों के कार्यों पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कार्यशैली में सुधार के लिए एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है। प्रमुख प्रतिनिधि ने कहा कि नागरिकों को जाति, आय, और निवास प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए परेशान होना पड़ रहा है।

Nawada News: आरटीपीएस के कर्मियों के कार्यों पर जताई नाराजगी

Nawada News: प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि एवं पैक्स अध्यक्ष संजय यादव ने सीओ एवं आरटीपीएस कर्मियों के कार्यों पर नाराजगी जताया है। उन्होंने कार्यशैली में सुधार करने के लिए एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है। इस दौरान प्रमुख रीना राय एवं उप प्रमुख अनंत कुमार उर्फ नवीन यादव भी मौजूद रहे। प्रमुख प्रतिनिधि ने कहा कि उन्हें लगातार आम जनता की शिकायतें मिल रही हैं। उनका आरोप है कि अंचलाधिकारी के पदभार संभालने के बाद से फरियादियों के साथ उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा है। जाति, आय, निवास सहित अन्य प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए छात्र, किसान एवं आम नागरिकों को बार-बार कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि राशन कार्ड सहित अन्य सरकारी योजनाओं के लिए जाति, आय एवं निवास प्रमाण-पत्र आवश्यक हैं। अधिकांश सेवाएं ऑनलाइन होने के बावजूद बिना सत्यापन के आवेदन निरस्त कर दिए जाते हैं तथा सत्यापन के नाम पर लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। (कौआकोल से शिव शंकर सिंह)

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