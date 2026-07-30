Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Nawada News: रजौली में विकास योजनाओं की हुई समीक्षा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नवादा
Follow us on Google News
share

Nawada News: रजौली प्रखंड सभागार में प्रमुख सरोज देवी की अध्यक्षता में विकास योजनाओं की समीक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विभिन्न योजनाओं की प्रगति, स्वीकृत राशि का सदुपयोग और क्षेत्रीय समस्याओं पर चर्चा की गई। सभी पदाधिकारियों ने अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं को प्रमुख के सामने रखा।

Nawada News: रजौली में विकास योजनाओं की हुई समीक्षा

Nawada News: विकास योजनाओं की समीक्षा को लेकर रजौली प्रखंड सभागार में बुधवार को प्रमुख सरोज देवी की अध्यक्षता में पंचायत समिति सदस्यों, मुखियाओं और प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।

बैठक में चर्चा की गई योजनाएं

इस दौरान आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क नवीकरण योजना, सहकारिता विभाग, राशन कार्ड, 15वीं एवं षष्ठम वित्त आयोग की अनुपूरक राशि, पंचायत समिति योजना के चयन, वन विभाग, अंचल, श्रम विभाग, सामाजिक सुरक्षा, पीएचईडी, विद्युत विभाग, पशुपालन, सिंचाई और जीविका से संबंधित सभी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।

पदाधिकारियों का योगदान

पदाधिकारियों ने योजनाओं में आ रही समस्याओं और लक्ष्य के विरुद्ध हुए कार्य की जानकारी दी। मुखिया और पंचायत समिति सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र की समस्याएं भी प्रमुख के सामने रखीं।

फंड आवंटन की जानकारी

बीडीओ संजीव झा ने बैठक में बताया कि वीबी राम जी की विभिन्न योजनाओं के लिए 5 करोड़ रुपए और पंचायत समिति की योजनाओं के लिए लगभग 1 करोड़ रुपए की मंजूरी प्राप्त हो गई है।

प्रमुख का अनुरोध

प्रमुख सरोज देवी ने सभी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से अपील की कि स्वीकृत राशि का सदुपयोग समय पर और गुणवत्ता के साथ किया जाए।

बैठक में सीओ मो. गुफरान मजहरी, पीओ विजय रंजन परमार, एमओ अजीत कुमार, बीपीआरओ हरिमोहन कुमार, बीएओ रौशन कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. सौरभ कुमार निराला, उपप्रमुख विनोद राजवंशी, रजौली पूर्वी मुखिया संजय यादव, धमनी मुखिया विनोद कुमार और जीविका बीपीएम मनीष कुमार सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। (रजौली से राजेश कुमार)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बैठक का आयोजन किसकी अध्यक्षता में हुआ?
बैठक का आयोजन प्रमुख सरोज देवी की अध्यक्षता में हुआ।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Nawada Latest News Nawada News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।