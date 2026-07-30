Nawada News: रजौली में विकास योजनाओं की हुई समीक्षा
Nawada News: रजौली प्रखंड सभागार में प्रमुख सरोज देवी की अध्यक्षता में विकास योजनाओं की समीक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विभिन्न योजनाओं की प्रगति, स्वीकृत राशि का सदुपयोग और क्षेत्रीय समस्याओं पर चर्चा की गई। सभी पदाधिकारियों ने अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं को प्रमुख के सामने रखा।
Nawada News: विकास योजनाओं की समीक्षा को लेकर रजौली प्रखंड सभागार में बुधवार को प्रमुख सरोज देवी की अध्यक्षता में पंचायत समिति सदस्यों, मुखियाओं और प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।
बैठक में चर्चा की गई योजनाएं
इस दौरान आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क नवीकरण योजना, सहकारिता विभाग, राशन कार्ड, 15वीं एवं षष्ठम वित्त आयोग की अनुपूरक राशि, पंचायत समिति योजना के चयन, वन विभाग, अंचल, श्रम विभाग, सामाजिक सुरक्षा, पीएचईडी, विद्युत विभाग, पशुपालन, सिंचाई और जीविका से संबंधित सभी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।
पदाधिकारियों का योगदान
पदाधिकारियों ने योजनाओं में आ रही समस्याओं और लक्ष्य के विरुद्ध हुए कार्य की जानकारी दी। मुखिया और पंचायत समिति सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र की समस्याएं भी प्रमुख के सामने रखीं।
फंड आवंटन की जानकारी
बीडीओ संजीव झा ने बैठक में बताया कि वीबी राम जी की विभिन्न योजनाओं के लिए 5 करोड़ रुपए और पंचायत समिति की योजनाओं के लिए लगभग 1 करोड़ रुपए की मंजूरी प्राप्त हो गई है।
प्रमुख का अनुरोध
प्रमुख सरोज देवी ने सभी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से अपील की कि स्वीकृत राशि का सदुपयोग समय पर और गुणवत्ता के साथ किया जाए।
बैठक में सीओ मो. गुफरान मजहरी, पीओ विजय रंजन परमार, एमओ अजीत कुमार, बीपीआरओ हरिमोहन कुमार, बीएओ रौशन कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. सौरभ कुमार निराला, उपप्रमुख विनोद राजवंशी, रजौली पूर्वी मुखिया संजय यादव, धमनी मुखिया विनोद कुमार और जीविका बीपीएम मनीष कुमार सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। (रजौली से राजेश कुमार)
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