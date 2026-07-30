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Nawada News: कौआकोल : बिजली की आंखमिचौनी से उपभोक्ता परेशान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नवादा
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Nawada News: कौआकोल प्रखंड क्षेत्र में बिजली के कटौती से लोग परेशान हैं। दिन-रात बिजली गुल रहने और लो-वोल्टेज से जनजीवन प्रभावित हो गया है। गर्मी में लंबे समय तक बिजली न रहने से घरों में रहना मुश्किल हो रहा है। पढ़ाई और पेयजल आपूर्ति में भी दिक्कतें आ रही हैं। बिजली विभाग से सुधार की मांग की जा रही है।

Nawada News: कौआकोल : बिजली की आंखमिचौनी से उपभोक्ता परेशान

Nawada News: कौआकोल प्रखंड क्षेत्र में इन दिनों लगातार हो रही बिजली की आंख-मिचौनी से आम उपभोक्ताओं का जनजीवन प्रभावित हो गया है। दिन हो या रात, बार-बार बिजली कटने, 10 से 12 घंटे तक लगातार बिजली गुल रहने और हमेशा लो-वोल्टेज की समस्या बने रहने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भीषण गर्मी और उमस के बीच लंबे समय तक बिजली गुल रहने से घरों में रहना मुश्किल हो गया है। बिजली की समस्या से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उपभोक्ताओं को पेयजल आपूर्ति, मोबाइल चार्जिंग तथा अन्य आवश्यक कार्यों में भी दिक्कतें आ रही हैं।

ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार संबंधित अधिकारियों को शिकायत करने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। लोगों ने बिजली विभाग से नियमित एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा बार-बार होने वाली कटौती पर रोक लगाने की मांग की है। (कौआकोल से शिव शंकर सिंह)

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