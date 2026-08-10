Nawada News: सदर अस्पताल की इमरजेंसी में बिजली गुल, हुई परेशानी

Nawada News: नवादा सदर अस्पताल के इमरजेंसी और सर्जिकल वार्ड में रविवार की दोपहर से बिजली गुल रही। बिजली आपूर्ति पूरी तरह बाधित रहने से लगभग छह-सात घंटे तक भीषण गर्मी और उमस के बीच मरीजों, उनके तीमारदारों और ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ​हालत यह रही कि वार्डों के भीतर अंधेरा और गर्मी बढ़ने के कारण डॉक्टरों को मोबाइल टॉर्च की रोशनी में मरीजों का उपचार करना पड़ा। कई तीमारदार अपने मरीजों को राहत देने के लिए खुद पंखे झलते नजर आए, तो कुछ लोगों ने मजबूरी में निजी तौर पर हाथ के पंखे खरीदे। वहीं, गर्मी के कारण डॉक्टरों को भी कमरों के भीतर बैठने में असुविधा हुई, जिसके चलते उन्होंने बाहर से ही मरीजों की जांच की।​