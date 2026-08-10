Nawada News: सदर अस्पताल की इमरजेंसी में बिजली गुल, हुई परेशानी
Nawada News: नवादा सदर अस्पताल के इमरजेंसी और सर्जिकल वार्ड में रविवार की दोपहर से बिजली गुल रही। मरीजों और डॉक्टरों को छह-सात घंटे तक गर्मी और अंधेरे में परेशानी का सामना करना पड़ा। सदर अस्पताल के प्रबंधक ने बताया कि तकनीकी खराबी के चलते बिजली काटी गई थी, जिसे शाम तक ठीक करने का आश्वासन दिया गया।
Nawada News: नवादा सदर अस्पताल के इमरजेंसी और सर्जिकल वार्ड में रविवार की दोपहर से बिजली गुल रही। बिजली आपूर्ति पूरी तरह बाधित रहने से लगभग छह-सात घंटे तक भीषण गर्मी और उमस के बीच मरीजों, उनके तीमारदारों और ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालत यह रही कि वार्डों के भीतर अंधेरा और गर्मी बढ़ने के कारण डॉक्टरों को मोबाइल टॉर्च की रोशनी में मरीजों का उपचार करना पड़ा। कई तीमारदार अपने मरीजों को राहत देने के लिए खुद पंखे झलते नजर आए, तो कुछ लोगों ने मजबूरी में निजी तौर पर हाथ के पंखे खरीदे। वहीं, गर्मी के कारण डॉक्टरों को भी कमरों के भीतर बैठने में असुविधा हुई, जिसके चलते उन्होंने बाहर से ही मरीजों की जांच की।
बिजली प्रबंधन के बारे में जानकारी
पूरे मामले पर सदर अस्पताल के प्रबंधक कुमार आदित्य ने बताया कि बिजली कनेक्शन में आई तकनीकी खराबी को ठीक करने को लेकर इमरजेंसी व सर्जिकल वार्ड की पूरी वायरिंग दुरुस्त कराए जाने को लेकर रविवार की दोपहर 12 बजे से बिजली कटी हुई है, जिसे देर शाम तक दुरुस्त कर लिया जाएगा। इस क्रम में, बिजली के पूरे पैनल से लेकर तार आदि हटा कर सब कुछ सही किया जा रहा है। (नवादा से राजेश मंझवेकर)
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