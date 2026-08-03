Nawada News: कार से दो सौ लीटर महुआ शराब बरामद, एक गिरफ्तार

Nawada News: हिसुआ पुलिस ने गुप्त सुचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए मारुती कार से 200 लीटर देसी महुआ शराब बरामद करते हुए कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। जब्त कार हरियाणा नंबर की बताई गई है। गिरफ्तार कार चालक की पहचान गया जी जिले के बोधगया थानाक्षेत्र अंतर्गत गोपालपुर निवासी डोमानाथ यादव के 28 वर्षीय पुत्र पंकज कुमार के रूप में की गई है। थानाध्यक्ष मृत्युंजय ने बताया कि गया जी की ओर से कार से महुआ शराब हिसुआ की ओर लाए जाने की जानकारी मिली। सूचना सत्यापन के उपरांत एसआई निवास कुमार को भेजा गया। पुलिस बल ने एनएच 82 पर तिलैया रोड हनुमान मंदिर के समीप कार को रुकने का इशारा किया, लेकिन पुलिस को देखते ही कार चालक वाहन को तेज गति से भगाने लगा।