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Nawada News: नवादा में पिस्टल व कारतूस के साथ युवक गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नवादा
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Nawada News: नवादा में पिस्टल लहराते एक युवक को पुलिस ने तत्काल दबोच लिया। घटना सिसवां गांव में हुई, जहां युवक चंदन झा पर लोगों को धमकाने का आरोप लगा। युवक के पास 2018 से पिस्टल और कारतूस थे। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।

Nawada News: नवादा में पिस्टल व कारतूस के साथ युवक गिरफ्तार

Nawada News: नवादा में पिस्टल लहराते एक युवक का फोटो वायरल होने पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपित को दबोच लिया। घटना मंगलवार की दोपहर नगर थाना क्षेत्र के सिसवां गांव की बतायी जाती है। उसके पास से एक मैगजीन युक्त पिस्टल व 7.65 एमएम का 06 जिन्दा कारतूस बरामद किया गया है। आरोपित की पहचान सिसवां गांव के 38 वर्षीय युवक चंदन झा के रूप में की गयी है। वह महाशंकर झा उर्फ गोरेलाल झा का बेटा बताया जाता है।

युवक का खतरा

बताया जाता है कि सोमवार की दोपहर पिस्टल लहराते एक फोटो नवादा में बड़ी तेजी सेviral हुआ। तकनीकी आसूचना की मदद से फोटो व स्थल की पहचान की गयी। वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर नगर थानाध्यक्ष उमाशंकर सिंह के नेतृत्व में एक पुलिस टीम का गठन कर सिसवां गांव में छापेमारी की गयी। घटना के वक्त आरोपित युवक अपने घर पर था। पुलिस ने उसके घर को चारों ओर से घेर लिया। पुलिस को देखकर आरोपित अपने घर की छत पर पहुंचा। जहां पुलिस ने उसे दबोच लिया।

पुलिस की कार्रवाई

लोगों को धमकाने का युवक पर आरोप पुलिस के मुताबिक आरोपित युवक पर आरोप है कि वह पिस्टल लेकर गांव में लहरा रहा था और लोगों को धमकी दे रहा था। इसी बीच एक फोटो भी वायरल हो गया और पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपित युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जाता है कि युवक मवेशी का ग्रामीण चिकित्सक है। वह गांव-गांव जाकर मवेशियों का इलाज करता था। पुलिस द्वारा पूछताछ में आरोपित युवक ने बताया कि पिस्टल उसके पास 2018 से ही है। इस मामले में नगर थाने में आरोपित के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। नगर थानाध्यक्ष ने बताया कि अब तक आरोपित का कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला है। पुलिस इस बारे में पता लगा रही है।

गिरफ्तारी की रफ्तार

एक घंटे में धराया, आर्म्स एक्ट में प्राथमिकी नवादा नगर थाने में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में थानाध्यक्ष उमाशंकर सिंह ने बताया कि पुलिस को 12 बजे सिसवां गांव में हाथ में पिस्टल लहराने की सूचना प्राप्त हुई। टीम का गठन कर तत्काल कार्रवाई की गयी और एक घंटे के भीतर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपित को हथियार व जिंदा काारतूस के साथ गिरफ्तार कर थाने लाया गया। आरोपित ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। मामले में आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत 04 अगस्त को नगर थाना कांड संख्या-804/26 दर्ज किया गया। पुलिस द्वारा मामले में अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। (नवादा से अरविंद कुमार रवि)

सामान्य प्रश्न

नवादा में युवक की गिरफ्तारी कब हुई?
युवक की गिरफ्तारी मंगलवार की दोपहर को हुई।
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