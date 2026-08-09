Nawada News: पंचायत समिति की बैठक में 1.20 करोड़ की कार्ययोजना स्वीकृत

Nawada News: नरहट प्रखंड सभागार में पंचायत समिति की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में 16वें वित्त आयोग के मद से 1 करोड़ 20 लाख रुपये की कार्य योजना को सर्वसम्मति से पारित किया गया। यह योजना ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं को सुधारने पर केंद्रित है। बैठक में अधिकारियों की अनुपस्थिति पर सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्टीकरण की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

Nawada News: ​नरहट प्रखंड सभागार में शनिवार को पंचायत समिति की बैठक आयोजित की गई। प्रखंड प्रमुख सुलेखा देवी की अध्यक्षता व बीडीओ प्रशांत कुमार के संचालन में संपन्न इस बैठक में विकास कार्यों को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 16वें वित्त आयोग के मद से 1 करोड़ 20 लाख रुपये की कार्य योजना का सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित होना रहा।

विकास योजना पर चर्चा ​बैठक के दौरान क्षेत्र के सर्वांगीण विकास पर विस्तार से चर्चा की गई। पारित की गई 1 करोड़ 20 लाख रुपये की कार्य योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं जैसे पेयजल, स्वच्छता, और पक्की गलियों के निर्माण को गति मिलने की उम्मीद है। सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं को प्रमुखता से रखा, जिसे आगामी योजनाओं में शामिल करने का निर्णय लिया गया।

अनुपस्थित अधिकारियों पर सख्त रुख अनुपस्थित अधिकारियों पर सख्त रुख ​बैठक में जनहित के मुद्दों पर अधिकारियों की गैर-मौजूदगी को गंभीरता से लिया गया। प्रखंड प्रमुख और बीडीओ ने बैठक से अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों और कर्मियों के प्रति कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्टीकरण की कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। प्रशासन का यह कदम प्रशासनिक जवाबदेही तय करने की दिशा में एक सख्त संदेश माना जा रहा है।

बैठक में भागीदारी ​बैठक में उपप्रमुख मो इजराइल, विभिन्न पंचायतों के मुखियाके साथ-साथ प्रमुख पंचायत समिति सदस्य बढ़-चढ़कर शामिल हुए। इनमें अनामिका अतुल, गुलाबी देवी, सरिता कुमारी समेत कई अन्य प्रमुख पंचायत समिति सदस्य और बाल विकास परियोजना अधिकारी विशेष रूप से उपस्थित रहे। सभी ने क्षेत्र के विकास में एकजुट होकर सहयोग करने का संकल्प लिया। (नरहट से एक संवाददाता)