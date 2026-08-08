Nawada News: एनएच-20 के किनारे से हटाये गये 81 अतिक्रमण

Nawada News: नवादा में बख्तियारपुर-रजौली एनएच-20 पर अतिक्रमण हटाने का कार्य तीसरे दिन भी जारी रहा। अब तक 81 अतिक्रमण जेसीबी द्वारा हटाए गए हैं। ग्रामीणों का विरोध भी देखने को मिला, लेकिन पुलिस के सहयोग से उन्हें समझाया गया। एनएचएआई ने सभी अतिक्रमणकारियों को पूर्व में नोटिस भेजी थी।

Nawada News: नवादा में बख्तियारपुर-रजौली एनएच-20 फोरलेनिंग पर अतिक्रमण हटाने का काम लगातार तीसरे दिन जारी रहा। दो दिनों में नवादा के मुफस्सिल इलाके में अम्बिका बिगहा व ओढ़नपुर तथा नहर पर एनएव-20 के किनारे लगाये गये कुल 81 अतिक्रमण को जेसीबी की मदद से हटा दिया गया। शुक्रवार को नवादा के मुफस्सिल इलाके में नहर पर व ओढ़नपुर के समीप एनएच-20 पर बनाये गये अतिक्रमण को जेसीबी की मदद से हटा दिया गया। कुल 25 दुकानों, गुमटियों, टीन शेड व घरों के निकाले गये छज्जे को जेसीबी की मदद से गिरा दिया गया। जबकि इससे पूर्व गुरुवार को अम्बिका बिगहा इलाके में कुल 56 अतिक्रमण को इस दौरान साफ किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ वहां लगी रही। लोगों द्वारा अतिक्रमण हटाने का विरोध किया गया। परंतु पुलिस की मदद से उन्हें समझा बुझा कर वहां से हटा दिया। इस दौरान नवादा के जिला परिवहन पदाधिकारी रंजीत कुमार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के प्रोजेक्ट मैनेजर (मेंटेनेंस) आरके त्रिपाठी, नवादा की सदर सीओ व मुफस्सिल पुलिस समेत अन्य पदाधिकारी व पुलिस जवान मौजूद थे。

पूर्व में दी गई थी नोटिस एनएचएआई के अधिकारी ने बताया कि अतिक्रमण हटाने से पूर्व सभी अतिक्रमणकारियों को विधिवत नोटिस दी गयी थी। उन्हें अपना पक्ष रखने का समय भी दिया गया था। परंतु अधिकांश लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अतिक्रमण हटाने से पूर्व नवादा के खरांट से रजौली तक के 47 किमी सड़क मार्ग पर माइकिंग करा कर लोगों को अतिक्रमण हटाने की सूचना दे दी गयी थी। अधिकारी ने बताया कि मुफस्सिल में सड़क के किनारे बसे गरीबों को भी मौका दिया गया है। इस बारे में जिला प्रशासन से बात करने का उन्हें सुझाव दिया गया है। उन्हें विस्थापित का अवसर दिया गया है। बता दें कि डीएम रविप्रकाश के निर्देश पर विशेष अभियान के दौरान एनएच-20 एवं सर्विस रोड के किनारे स्थित भू-अर्जित भूमि को भी पूर्णतः अतिक्रमणमुक्त कराने का निर्देश दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अभियान सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एनएचएआई की पहल पर जिला प्रशासन द्वारा एनएच-20 को पूर्णत: दुर्घटनामुक्त जोन बनाने के लिए अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। अभियान पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत चलाया जा रहा है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राज मार्ग को दुर्घटनामुक्त जोन बनाने के दृष्टिकोण से एनएच पर अवैध वाहनों की पार्किंग व अतिक्रमण को हटाने का निर्देश दिया है। जिससे दुर्घटना की संभावना को कम किया जा सके। (नवादा से अरविंद कुमार रवि)