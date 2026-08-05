Nawada News: नवादावासियों को संजीवनी देने वाला डिजिटल पार्क तैयार,लोकार्पण जल्द

Nawada News: नवादा के लोगों को जल्द ही जिले के पहले आधुनिक डिजिटल पार्क, संजीवनी वाटिका पार्क की सौगात मिलेगी। यह पार्क लगभग 6.5 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया गया है, जिसमें मनोरंजन के साथ-साथ स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। इसका उद्घाटन इस महीने होने की संभावना है।

Nawada News: नवादा के लोगों को जल्द ही जिले के पहले आधुनिक डिजिटल पार्क की सौगात मिलने वाली है। वन विभाग की ओर से बुधौल में करीब दो एकड़ भूमि पर विकसित संजीवनी वाटिका पार्क का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और इसके इसी माह लोकार्पण की संभावना है। लगभग 6.5 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इस पार्क को जिले के प्रमुख आकर्षणों में शामिल करने की तैयारी है। इसके अंतिम स्वरूप को फाइनल टच दिया जा रहा है। वन विभाग इस परियोजना की कार्य एजेंसी है। पार्क का निर्माण इस सोच के साथ किया गया है कि यह केवल मनोरंजन का केंद्र नहीं, बल्कि लोगों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाने में सहायक बने। बुधौल में दो सौ बेड का अस्पताल भी निर्माणाधीन है। इसे ध्यान में रखते हुए पार्क में मरीजों, उनके परिजनों तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए शांत वातावरण और आरामदायक सुविधाएं विकसित की गई हैं, ताकि अस्पताल आने वाले लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। लोगों के लिए यह पार्क नाम के अनुरूप ही संजीवनी (जीवनदायिनी) देने वाला साबित हो सकता है।

पार्क की प्रमुख सुविधाएं पार्क में विकसित की गई ये प्रमुख सुविधाएं तकरीबन दो एकड़ क्षेत्र में पार्क का विकास किया गया है। संपूर्ण परिसर की मिट्टी भराई एवं समतलीकरण कर चारों ओर मजबूत बाउंड्री वॉल का निर्माण किया गया है। आकर्षक डिजिटल प्रवेश द्वार एवं सौंदर्यीकरण होगा आकर्षण का केन्द्र। सजावटी, औषधीय एवं छायादार पौधों का रोपण, 30 से अधिक खेल उपकरणों से सुसज्जित बच्चों के लिए आधुनिक चिल्ड्रेन पार्क व युवाओं एवं बुजुर्गों के लिए 20 से अधिक उपकरणों से युक्त ओपन जिम का निर्माण आधुनिक तरीके से किया गया है। विभिन्न जगहों पर आकर्षक वाटर प्वाइंट, टहलने के लिए वॉकिंग ट्रैक, योगा प्लेटफार्म, बैठने के लिए आकर्षक धातुओं से निर्मित बेंच एवं विश्राम स्थल, महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग शौचालय, पेयजल, माताओं और शिशुओं की सुविधा के लिए मदर फीडिंग रूम एवं अन्य आवश्यक नागरिक सुविधाएं पार्क में उपलब्ध करायी गयी हैं। छोटे-छोटे फव्वारे, भारत माता, मगरमच्छ व अन्य जीवों की आकर्षक आकृति व सेल्फी प्वाइंट, आकर्षक लैंडस्केपिंग, हरित क्षेत्र एवं उद्यान का जैविक तरीके से विकास किया गया है। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होते ही पार्क का उद्घाटन कराया जाएगा। इसके शुरू होने के बाद नवादा शहर और आसपास के लोगों को सुबह-शाम सैर, व्यायाम, मनोरंजन और प्राकृतिक वातावरण का आनंद लेने के लिए एक बेहतर सार्वजनिक स्थल उपलब्ध हो सकेगा।

ऑटोमेटिक डिजिटल गेट व ऑनलाइन बुकिंग ऑटोमेटिक प्रवेश द्वार तैयार किया जा रहा है। जिसे टिकट में उपलब्ध क्यूआर कोड स्कैन कर खोला जा सकेगा। मुख्य द्वार में एलसीडी पैनल लगाया जा रहा है। डिजिटल ऑनलाइन टिकटिंग सिस्टम की व्यवस्था की गयी है, जिसमें मासिक एवं दैनिक टिकट की सुविधा होगी। वन विभाग नवादा शहर के वासियों के लिए मासिक टिकटिंग की दरों को काफी सुलभ बनाये जाने पर विचार कर रहा है। ताकि लोग हर दिन सुबह या शाम यहां आ सकें। सभी जगहों पर पार्क में सीसीटीवी कैमरे लगाये गये हैं। जिससे सुरक्षा की मॉनिटरिंग की जा सकेगी। इसका उद्देश्य पार्क में मैन पावर को कम करना है। भीतर में पार्किंग की भी व्यवस्था है। साथ ही आगंतुकों के लिए आधुनिक कैफेटेरिया तैयार किया गया है। जिसमें लोगों की रूचि के मुताबिक आधुनिक व्यंजन उपलब्ध होगा।

डीएनए से दर्शायी गयी हड़प्पा सभ्यता पार्क को स्वास्थ्य व पर्यावरण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने के साथ-साथ ज्ञानवर्द्धक बनाने की भी वन विभाग की तैयारी है। इसके लिए यहां डीएनए की एक खास आकृति बनायी गयी है। जिसका मॉडल दूसरे राज्य से विकसित किया गया है। डीएनए की आकृति पार्क में विशेष आकर्षण का कारण बन सकता है। हड़प्पा सभ्यता के आधार पर इसे तैयार किया गया है। जिसमें जानवरों व आदि मानव के साथ ही मानव की आकृति दिखाया गया है। जिसमें यह दर्शाया गया है कि मानव व पशु शुरू से ही एक-दूसरे से लिंक्ड रहे हैं। नवादा के आईआईटीयन बंधुओं के सहयोग से गाजियाबाद बेस्ड कम्पनी माइंस डिग्री में रिसाइकिल्ड प्लास्टिक वेस्ट से निर्मित मैटेरियल का प्रयोग बैठने के फर्नीचर के अलावा अन्य जगहों पर किया गया है।

वर्जन संजीवनी वाटिका पार्क बनकर करीब-करीब तैयार है। इसे फाइनल टच दिया जा रहा है। हमारा उद्देश्य लोगों को शांत व स्वच्छ वातावरण में आधुनिक सुविधाओं से युक्त पार्क देना है। ताकि मनोरजंन के अतिरिक्त लोगों का शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक हो सके। आधुनिक समावेश व मैन पावर कम करने के लिए पार्क को डिजिटल बनाया गया है। जिससे शोर-शराबा कम होगा। सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था होगी। सीसीटीवी से हर जगह नजर रखी जाएगी। इसी माह उद्धाटन की योजना है। ---- श्रेष्ठ कुमार कृष्णा, वन प्रमंडल पदाधिकारी नवादा। (नवादा से अरविंद कुमार रवि)