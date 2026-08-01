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Nawada News: मेड लीपर पोर्टल पर अपलोड होगा इन्ज्यूरी रिपोर्ट:एसपी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नवादा
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Nawada News: नवादा के एसपी अभिनव धीमान ने कहा कि अब इन्ज्यूरी रिपोर्ट के लिए अभियोजन को प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। सिविल सर्जन या मेडिकल ऑफिसर को रिपोर्ट स्वयं अपलोड करना होगा। इससे मामले का निष्पादन समय पर होगा। एसपी ने स्पीडी ट्रायल में तेजी लाने के निर्देश भी दिए।

Nawada News: मेड लीपर पोर्टल पर अपलोड होगा इन्ज्यूरी रिपोर्ट:एसपी

Nawada News: नवादा के एसपी अभिनव धीमान ने कहा कि अब इन्ज्यूरी रिपोर्ट के लिए अभियोजन को प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी और न ही इसके लिए अनुसंधानकर्ता को हॉस्पिटल की दौड़ लगाने की जरूरत होगी। सिविल सर्जन अथवा मेडिकल ऑफिसर को इन्ज्यूरी रिपोर्ट तैयार कर अब स्वयं ही मेड लीपर पोर्टल पर अपलोड करना होगा। जिसे अनुसंधानकर्ता स्वयं निकाल लेंगे और अभियोजन को ससमय दे देंगे। इस प्रक्रिया से किसी भी मामले के निष्पादन में विलंब नहीं होगा और ससमय मामले का निष्पादन किया जा सकेगा। एसपी अभियोजन द्वारा इंन्ज्यूरी रिपोर्ट में विलंब होने का मामला उठाने पर बोल रहे थे।

स्पीडी ट्रायल में तेजी लायें

एसपी ने कहा कि बेल रद्दीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाया जाए और इसके लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। वहीं ट्रायल मैनेजमेंट सिस्टम (टीएमएस) पोर्टल पर अपलोड मामलों के निष्पादन में तेजी लाने के भी निर्देश दिये गये। एसपी गुरुवार की देर शाम तक चले अभियोजन की समीक्षात्मक बैठक में बोल रहे थे। मौके पर डीएसपी मुख्यालय निशु मल्लिक, जिला अभियोजन पदाधिकारी, सहायक अभियोजन पदाधिकारी, लोक अभियोजक आदि मौजूद थे।

गृह विभाग के निर्देश

एसपी ने स्पीडी ट्रायल के मामलों में तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होंने गृह विभाग से प्राप्त निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि इसे प्राथमिकता देते हुए हर हाल में ससमय संपादित करना है। उन्होंने इस दौरान स्पीडी ट्रायल के मामलों की समीक्षा की और संबंधित विषयक आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए समन्वय बनाकर प्रयास करने का निर्देश दिया। इससे जुड़े मुद्दे पर एसपी ने मुख्यालय से प्राप्त निर्देशों के अनुकूल कार्य करने पर जोर दिया। (नवादा से अरविंद कुमार रवि)

FAQs

अभियोजन को इन्ज्यूरी रिपोर्ट के लिए अब कितना समय इंतज़ार करना पड़ेगा?
अभियोजन को इन्ज्यूरी रिपोर्ट के लिए अब प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी।
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